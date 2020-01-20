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Тина Кароль выбрала соблазнительный образ для премьеры десятого сезона шоу "Голос страны"

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Певица Тина Кароль / Instagram /@tina_karol

19 января на телеканале "1+1" состоялась премьера десятого сезона шоу "Голос страны". В этом году среди тренеров в очередной раз присутствует очаровательная Тина Кароль, которая неизменно поражает поклонников своим изысканным стилем и соблазнительным нарядом. Не стал исключением последний светский выход украинской поп-дивы.

Народная артистка Украины любит поражать публику своими образами. На премьере юбилейного сезона вокального шоу "Голос страны" Тина выделилась эффектным образом среди своих коллег.

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Певица выбрала для премьеры наряд от бренда лондонского дизайнера David Koma. Бежевое платье на тонких бретелях, расшитое пайетками, идеально подчеркнуло ее роскошные формы. Ярким акцентом стало откровенное декольте. Тина дополнила образ бежевыми босоножками на шпильке, нежным маникюром и неизменными голливудскими локонами.

С аксессуарами Тина Кароль решила быть сдержанной. Певица дополнила наряд серьгами-кольцами, колечками на пальцах рук. Акцент в макияже сделала на красной помаде.

Тина Кароль не впервые выбирает для светских выходов платья от бренда David Koma. Мы подготовили подборку фото поп-дивы в нарядах от лондонского дизайнера.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Тина Кароль Стиль и мода
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