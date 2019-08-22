Тина Кароль выпустила новую песню "Вабити": видео лирического хита
Украинская певица Тина Кароль 22 августа презентовала новый трек под названием "Вабити". Анонсы о выходе песни уже несколько дней подряд появлялись на страницах артистки в социальных сетях.
Новый проникновенный хит в традиционном духе Тины Кароль появился на YouTube-канале певицы, а также на нескольких популярных музыкальных сервисах.
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Вабити – Тіна Кароль: смотреть видео онлайн
Тина Кароль – "Вабити": текст песни
Бавити, бавити є-а бавити
Вабити, вабити є-а вабити
Як же тебе звати на ти
свій погляд до тебе кочу ніби м'яч Погратись
А ти далеко ховаєш своє ім'я
й не знаєш чому я досі йду за тобою, тобою
Якось в свою клітку спіймав
прозору як небо лечу ніби птах
де вічна зима вогнем обпікаю твої вуста
та я завжди готова до Чесного бою з тобою
Буду тебе бавити, бавити є-а бавити
Буду тебе вабити, вабити є-а вабити
Буду тебе бавити, бавити є-а бавити
Знати мене мав би ти, мав би ти є-а мав би ти
Бавити, бавити
Вабити, вабити
Бавити, бавити
Ти не знаєш, хто я - дарма
ця суміш обставин вабить обох
Героїв роман напишемо новий з тобою удвох
і море почуттів нам дарує
Ці хвилі ой сильні
Я викину годинник і все,
що може тепер нагадати про час
він плине, несе
між сонцем і зорями лагідно нас
Ми будемо щасливі з тобою сьогодні
Віднині
Накануне Тина Кароль показывала соблазнительные образы, в которых она снялась для клипа. Добавим, что видео снималось в Лос-Анджелесе, США, вместе с американскими танцовщиками.
Последняя композиция Тины Кароль "Cosmic Love" была выпущена в июне этого года. Она стала переводом на оригинальную песню "Космічні почуття", которая была представлена публике месяцем ранее.
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