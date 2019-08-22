Тина Кароль выпустила новую песню "Вабити": видео лирического хита

Украинская певица Тина Кароль 22 августа презентовала новый трек под названием "Вабити". Анонсы о выходе песни уже несколько дней подряд появлялись на страницах артистки в социальных сетях.

Новый проникновенный хит в традиционном духе Тины Кароль появился на YouTube-канале певицы, а также на нескольких популярных музыкальных сервисах.

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Вабити – Тіна Кароль: смотреть видео онлайн

Тина Кароль – "Вабити": текст песни

Бавити, бавити є-а бавити

Вабити, вабити є-а вабити

Як же тебе звати на ти

свій погляд до тебе кочу ніби м'яч Погратись

А ти далеко ховаєш своє ім'я

й не знаєш чому я досі йду за тобою, тобою

Якось в свою клітку спіймав

прозору як небо лечу ніби птах

де вічна зима вогнем обпікаю твої вуста

та я завжди готова до Чесного бою з тобою

Буду тебе бавити, бавити є-а бавити

Буду тебе вабити, вабити є-а вабити

Буду тебе бавити, бавити є-а бавити

Знати мене мав би ти, мав би ти є-а мав би ти

Бавити, бавити

Вабити, вабити

Бавити, бавити

Ти не знаєш, хто я - дарма

ця суміш обставин вабить обох

Героїв роман напишемо новий з тобою удвох

і море почуттів нам дарує

Ці хвилі ой сильні

Я викину годинник і все,

що може тепер нагадати про час

він плине, несе

між сонцем і зорями лагідно нас

Ми будемо щасливі з тобою сьогодні

Віднині

Накануне Тина Кароль показывала соблазнительные образы, в которых она снялась для клипа. Добавим, что видео снималось в Лос-Анджелесе, США, вместе с американскими танцовщиками.

Последняя композиция Тины Кароль "Cosmic Love" была выпущена в июне этого года. Она стала переводом на оригинальную песню "Космічні почуття", которая была представлена публике месяцем ранее.