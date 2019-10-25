Тина Кароль выпустила песню-манифест "Иди на жизнь": видео

Украинская исполнительница Тина Кароль презентовала новую видеоработу – lyric video на песню "Иди на жизнь". Автором музыки и слов стал Егор Солодовников.

В пресс-службе исполнительницы сообщают, что новый хит стал настоящим манифестом Кароль. Певица называет песню судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца ее поклонников.

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Внутри каждого из нас есть маленький ребенок, голос которого нужно и важно слышать в течение всей жизни. Кто пророчествует нам судьбу? Никто, судьба внутри нас! Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренне делать свой выбор по жизни! Пусть моя песня поможет заглянуть в свою душу и услышать голос своего внутреннего ребенка. Доверьтесь ему, он подскажет правильный путь. Идите на жизнь смело!

– призывает Тина Кароль.

В видео Тина Кароль появилась в традиционном обольстительном образе – бельевом платье цвета капучино, с красивой легкой укладкой волос и красной помадой. Главной изюминкой ее образа стала правая рука, усыпанная сияющими блестками. Поскольку это lyric video, фанатам стоит ожидать в скором времени и видеоклип на песню.

Тина Кароль – "Иди на жизнь": смотреть видео онлайн

Текст песни "Иди на жизнь" Тины Кароль:

Ты не против учиться радоваться жизни

Всегда и всему говори "да"

Всегда и всему говори "да"

Закрыв дверь во вчера

Ты не помнишь ни одной своей ошибки

Нам небо всегда говорит "да"

А нам небо всегда говорит "да"

Сегодня только "да", сегодня только "да"

Сегодня только "да"

Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома

За окном сияет этот мир, за него держись

Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Я не вижу ни одной причины "против"

Того, чтобы только навстречу

Бежать, улыбаться навстречу

Лучам своей судьбы

Мы не против учиться радоваться жизни



И вместе с тобой говорить "да"

И вместе с тобой говорить "да"

С тобою только "да", с тобою только "да"

С тобою только "да"

Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома

За окном сияет этот мир, за него держись

Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Ай-я-яй, на ресницах слезы и ты сидишь дома

За окном сияет этот мир, за него держись

Ай-я-яй, настроение не очень и это знакомо

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь

Все равно иди на жизнь