Тина Кароль записала дуэтную песню с солисткой группы The Hardkiss

30 Читати новину українською
Тина Кароль записала дуэтную песню с солисткой группы The Hardkiss / Instagram / @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина анонсировали выход дуэтной песни, которая стала главным саундтреком к фильму "Преданная".

Об этом Кароль сообщила на своей странице в инстаграме, опубликовав совместное фото с Юлией Саниной. Премьера саундтрека запланирована на 12 декабря на официальном ютуб-канале.

Читайте также: Дан Балан и Тина Кароль стали тренерами 10 сезона "Голоса страны"

"Я не боюсь, теперь я – свободная!" Встречай премьеру дуэтной песни и клипа поп-дивы Тины Кароль и рок-дивы Юлии Саниной! В кино песня стала главным саундтреком к фильму "Преданная",
– говорится в подписи.

 

Премьера фильма "Преданная" запланирована на 16 января 2020 года. Это история о необычной семье, которую сняли по мотивам романа Софии Андрухович "Феликс Австрия".

По сюжету фильма, события разворачиваются в 1868 году в Станиславе (ныне – Ивано-Франковск). Тогда город был частью Австро-Венгерской империи.

В доме богатой семьи разгорелся пожар. Доктору Ангеру удалось спасти из огня лишь двух девушек – родную дочь Адель и дочь их прислуги Стефанию. Его жена и родители девочки, служившие их семье, погибли, потому Ангер решает принять ее и воспитывать вместе со своей дочерью.

Первый трейлер к фильму "Преданная": смотрите видео

 

Украину накроет густой туман: синоптики назвали области
сегодня
2211
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Кино Новости LifeStyle Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:45 Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
Олена Булан 15042
сегодня 11:05 Как узнать имя жениха или мистические гадания на Андрея в домашних условиях
Юліана Вінтюк 21641
сегодня 08:40 Самые популярные страны 2019 года: рейтинг мест, которые должен посетить каждый
Альона Захарова 295
9 декабря 17:22 "Достать ножи": головоломка с убийством
Юлія Ліпенцева 182
9 декабря 13:00 5 звезд-защитников экологии, которые потрясли мир в 2019
Уляна Журба 237
Новости
Больше новостей
Залиште відгук