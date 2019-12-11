Тина Кароль записала дуэтную песню с солисткой группы The Hardkiss

Украинская певица Тина Кароль и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина анонсировали выход дуэтной песни, которая стала главным саундтреком к фильму "Преданная".

Об этом Кароль сообщила на своей странице в инстаграме, опубликовав совместное фото с Юлией Саниной. Премьера саундтрека запланирована на 12 декабря на официальном ютуб-канале.

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"Я не боюсь, теперь я – свободная!" Встречай премьеру дуэтной песни и клипа поп-дивы Тины Кароль и рок-дивы Юлии Саниной! В кино песня стала главным саундтреком к фильму "Преданная",

– говорится в подписи.

Премьера фильма "Преданная" запланирована на 16 января 2020 года. Это история о необычной семье, которую сняли по мотивам романа Софии Андрухович "Феликс Австрия".

По сюжету фильма, события разворачиваются в 1868 году в Станиславе (ныне – Ивано-Франковск). Тогда город был частью Австро-Венгерской империи.

В доме богатой семьи разгорелся пожар. Доктору Ангеру удалось спасти из огня лишь двух девушек – родную дочь Адель и дочь их прислуги Стефанию. Его жена и родители девочки, служившие их семье, погибли, потому Ангер решает принять ее и воспитывать вместе со своей дочерью.

Первый трейлер к фильму "Преданная": смотрите видео