Тина Кароль засветила пышное декольте в откровенном боди

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram/ @tina_karol

Украинская поп-дива и знаменитая покорительница сердец очередной раз очаровывает сторонников в сети откровенными снимками. На днях Тина Кароль обнародовала очередное фото, от которого пахнет сексуальностью.

Новая черно-белая фотография, на которой Тина Кароль предстает в образе соблазнительницы, появилась на ее странице в Instagram.

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Украинская певица обладает незаурядным обаянием и харизмой, а также умеет быть в образе соблазнительной кокетки, поэтому, позируя перед камерой, ей не приходится прикладывать много усилий, чтобы предстать в сексуальном свете. Так, очередная фотосессия Тины Кароль не ограничилась обычными профессиональными фотографиями, а даже пополнилась на несколько соблазнительных кадров.

Звезда позировала в откровенном боди с глубоким декольте, которое в очередной раз подчеркнуло ее пышный бюст. На плечах и руках певица нежно придерживала накидку в клеточку, а свой волшебный взгляд задумчиво отвела вверх. В образе Тины Кароль, как всегда, присутствовали массивные аксессуары, а также для фотосессии она сделала свою любимую прическу, убрав волосы с одной стороны за ухо.

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol
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Теги: Тина Кароль Эротика Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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