Тина Кароль засветила стройные ноги в полупрозрачном платье: эффектные фото

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Накануне во Дворце "Украина" прошло традиционное масштабное шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". На светское событие прибыло немало звезд, которые представляли свои новые песни. Среди них – украинская поп-дива и обольстительная соблазнительница Тина Кароль.

Тину Кароль ассоциируют с образом кокетки, соблазнительницы и настоящей горячей украинской женщины. Ее платья в бельевом стиле часто считают слишком эротическими, однако так как их носит она, не умеет носить никто. Да, новый сексуальный образ душа украинской музыки продемонстрировала на светском событии "Вечер премьер с Екатериной Осадчей".

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Для дебютного появления на сцене вместе с Андреем Хлывнюком, солистом группы "Бумбокс", Тина Кароль выбрала полупрозрачное платье на одно плечо с плиссированными рюшами от AADNEVIK. Большой разрез от бедра позволил певице продемонстрировать свои загорелые ножки, а пояс на талии подчеркнул ее стройность. Стоит отметить, что платье от британского дизайнера стоит 340 тысяч гривен.

А образ певицы дополнили массивные трендовые серьги в форме сердец от Balenciaga и черные босоножки с серебристыми полосками.

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Тіна Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina

Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina
 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Эротика Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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