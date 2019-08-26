Тина Кароль зажгла в прямом эфире "Танцы со звездами 2019": видео выступления

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Тина Кароль выступила на "Танцах со звездами 2019"
Тина Кароль выступила на "Танцах со звездами 2019" / Пресс-служба "Украинской песни"

Певица Тина Кароль стала приглашенной гостьей дебютного выпуска "Танцев со звездами 2019". Артистка не упустила возможности представить свою песню "Вабила", которую сопровождала зажигательной постановкой.

Как известно, Тина Кароль согласилась на предложение представителей развлекательного шоу и стала ведущей дебютного выпуска. Ее участие в проекте знаково, ведь 13 лет назад она с Юрием Горбуновым вела первый в истории Украины прямой эфир "Танцев со звездами".

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Артистка вышла на паркет в роскошном серебристом платье с большим разрезом на ноге. В сети опубликовали ролик, на котором видно не только потрясающий наряд Тины Кароль, но и последнюю подготовку к ее эффектному выходу.

Для дебютной телепрезентации песни "Вабити" Тина Кароль сменила вечерний наряд на мини-платье. Артистка показала зажигательные танцы с шоу-балетом, сорвав в зале овации.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Тины Кароль

Видео будет позже

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Теги: LifeStyle Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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