Тина Кунаки опубликовала обнаженные снимки с отдыха: 18+

Зажигательная модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель продолжают отдыхать в солнечной Бразилии. Звездная пара нежится на пляже и не забывает делиться игривыми снимками в сети.

В День святого Валентина супруги сделали провокационный сюрприз для подписчиков блога. Тина Кунаки опубликовала на инстаграм-странице фото, где она позирует без одежды. Интимные места знаменитая модель скрыла благодаря правильно выбранной позе, что не уменьшило эротичности.

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Модель Тина Кунаки/ Instagram / @tinakunakey

Известно, что Тина Кунаки уже несколько лет покоряет фэшн-индустрию, поэтому хорошо знает, как сделать фото сексуальными. Перед съемкой она использовала модельный лайфхак: намочила волосы и тело, выглядело довольно провокационно.



Тина Кунаки на отдыхе / Instagram / @tinakunakey

Вероятно, автором фотографий был муж модели – 53-летний актер Венсан Кассель. В кадре он не появился, однако на других фото из Бразилии охотно позирует рядом с любимой. Неизвестно также, нашли ли супруги закрытый пляж без туристов, или устроилио провокацию прямо посреди общественного места для отдыха.



Венсан Кассель и Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey