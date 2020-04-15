Тина Кунаки показала соблазнительные кадры "беременной" фотосессии перед днем рождением дочери
Французская модель Тина Кунаки всегда поражает своими совершенными формами и красотой. 15 апреля она решила порадовать фанатов архивной фотоисторией, когда еще была беременной дочкой Амазоне. Стоит добавить, что ее первенцу от Венсана Касселя 19 апреля исполнится 1 год.
Рождения дочери французского киноактера и модели ожидали не только они, но и весь мир. Год назад модель редко выкладывала в сети фотографии в особом состоянии и до сих пор еще ни разу не показала публике, как выглядит их дочь.
Жарко Тине Кунаки-23: Самые сексуальные фото модели, покорившей сердце Венсана Касселя
Впрочем, поклонники без сюрприза не остались. На инстаграм-странице 23-летней красавицы появились невероятные кадры с черно-белой фотосессии, на которых Тина позирует в легких платьях и даже обнажает некоторые части тела.
Беременная Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey
Беременная Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey
Единичные пользователи даже подумали, что звезда во второй раз беременна, впрочем все сомнения развеялись, когда она поставила геолокацию фотосессии Амазонию – символично имени ребенка Амазоне.
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