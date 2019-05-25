Тина Кунаки показала трогательный снимок с мужем Венсаном Касселем

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Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель / www.gettyimages.com

22-летняя супруга французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки начала все чаще выходить на светские события и демонстрировать свою жизнь в социальных сетях после рождения их общей дочери Амазоне.

Новую фотографию модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото Тина Кунаки, которая редко показывает совместные с мужем снимки, держит за руку 52-летнего Венсана Касселя. Девушка одета в объемное светло-розовое пальто, белую рубашку и широкие черные кюлоты. Завершают образ молодой мамы черные остроносые туфли.

"My n1", - лаконично подписала снимок Кунаки, что означает " мой номер один "("мой единственный").

​Венсан Кассель і Тіна Кунакі
Венсан Кассель и Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Что известно об отношениях Венсана Касселя и Тины Кунаки?
Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю-52 - они поженились, сыграв тайную свадьбу в небольшом городке Бидарт.

После фотографий папарацци и слухов в западных СМИ в конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца. К слову, у Венсана Касселя уже есть двое детей от Моники Беллуччи.

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Теги: LifeStyle Мода Голливуд Звездные мамы Тина Кунаки
Источник: LifeStyle 24
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