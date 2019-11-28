Тина Кунаки примерила кожаное мини-платье для светского события: фото

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Стильный образ Тины Кунаки / www.gettyimages.com

Изделия из экокожи стремительно заполонили магазины всех известных брендов и оказались почти в каждом гардеробе. Не отстает от тренда и модель Тина Кунаки, которая на днях продемонстрировала стильный образ.

В Лондоне состоялась анонсированная презентация французского бренда ba&sh. Дизайнеры впервые показали публике свою новую сумку под названием Teddy и устроили шумную фэшн-вечеринку. Событие привлекло внимание знаменитых модниц, в частности, избранницы Венсана Касселя Тины Кунаки.

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Для светского выхода зажигательная модель выбрала кожаное мини-платье, которое дополнила коричневыми сапогами на каблуках. Символично look Тина Кунаки завершила маленькой сумочкой от ba&sh, которая стала ярким акцентом ее образа. Модель сделала эффектную прическу из волнистых волос, которая добавила брутальности ее виду.

Тіна Кунакі в Лондоні
Тина Кунаки в Лондоне / Getty Images

Лицом новой коллекции сумок ba&sh стала знаменитая модель Даутцен Крус. Она не пропустила вечеринку и охотно позировала с Тиной Кунаки. Эффектная манекенщица выбрала кардинально иной образ, чем ее коллега: Даутцен красовалась в трендовом черном костюме.

Тіна кунакі та Даутцен Крус
Тина Кунаки и Даутцен Крус / Instagram / @tinakunakey

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Стиль и мода Великобритания Тина Кунаки
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