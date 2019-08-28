Тина Кунаки сверкала на улицах Парижа в сексуальной мини-платье из бархата

Новоиспеченная звездная мама быстро вернулась в форму после родов и демонстрирует своим фанатам роскошную фигуру. 22-летняя Тина Кунаки вышла на улицы Парижа в сексуальной бархатном платье с глубоким декольте и оголенными ножками.

На днях известная манекенщица Тина Кунаки отпраздновала годовщину брака с Венсаном Касселем, поделившись архивными фотографиями со свадьбы на странице в Instagram, а затем опубликовала снимок, на котором предстала в довольно соблазнительном образе.

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22-летняя звездная мама родила первенца в апреле 2019 года и уже через 4 месяца после родов она без труда очаровывает поклонников своими стройными формами. Так, на снимке Тина Кунаки появилась в сексуальном мини-платье из бархата.

Благодаря глубокому декольте ей удалось привлечь внимание к своему пышному бюсту, а экстремальной длине – к длинным, стройными загорелым ногам. Стоит добавить, что ее 52-летний муж Венсан Кассель прокомментировал снимок, написав "Королева" и дополнил его эмодзи в виде сердца.



Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey