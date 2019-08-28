Тина Кунаки сверкала на улицах Парижа в сексуальной мини-платье из бархата

89 Читати новину українською
Тина Кунаки
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Новоиспеченная звездная мама быстро вернулась в форму после родов и демонстрирует своим фанатам роскошную фигуру. 22-летняя Тина Кунаки вышла на улицы Парижа в сексуальной бархатном платье с глубоким декольте и оголенными ножками.

На днях известная манекенщица Тина Кунаки отпраздновала годовщину брака с Венсаном Касселем, поделившись архивными фотографиями со свадьбы на странице в Instagram, а затем опубликовала снимок, на котором предстала в довольно соблазнительном образе.

Читайте также: Тина Кунаки соблазнила фанатов пышным декольте и нежностями с мужем: фото

22-летняя звездная мама родила первенца в апреле 2019 года и уже через 4 месяца после родов она без труда очаровывает поклонников своими стройными формами. Так, на снимке Тина Кунаки появилась в сексуальном мини-платье из бархата.

Благодаря глубокому декольте ей удалось привлечь внимание к своему пышному бюсту, а экстремальной длине – к длинным, стройными загорелым ногам. Стоит добавить, что ее 52-летний муж Венсан Кассель прокомментировал снимок, написав "Королева" и дополнил его эмодзи в виде сердца.

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі
Комментарий Венсана Касселя под снимком его жены / Скриншот
 

blog_ava
Что такое 5G и когда технология появится в Украине
сегодня
4837
Теги: LifeStyle Тина Кунаки
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что взять с собой в ЗАГС: самые важные пункты
сегодня 17:06 Что взять с собой в ЗАГС: самые важные пункты
266
"Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
сегодня 11:00 "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
Юлія Ліпенцева 118
Дизайнеру Тому Форду – 58: лучшие цитаты мастера провокации
27 августа 17:01 Дизайнеру Тому Форду – 58: лучшие цитаты мастера провокации
124
MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки
27 августа 14:16 MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки
171
Неизвестная Турция: 10 мест, которые стоит увидеть
27 августа 13:20 Неизвестная Турция: 10 мест, которые стоит увидеть
332
Новости
Больше новостей
Залиште відгук