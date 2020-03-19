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Тина Кунаки украсила обложку итальянского глянца: первое фото

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Модель Тина Кунаки, которая является женой французского ловеласа Венсана Касселя, не прекращает работать. Во время пандемии коронавируса она презентовала в сети сразу несколько проектов, в частности, обложку итальянского глянца.

Согласно публикации, зажигательная манекенщица снялась для итальянского журнала Elle. Для обложки стилисты подобрали звезде трендовый штанный костюм и белоснежную рубашку. На фото видно, как модель искренне хохочет, что восприняли, как ободрение итальянцев во время пандемии.

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Допис, поширений Elle Italia (@elle_italia)

Кроме этого, Тина Кунаки показала бэкстейдж фотосессии. На кадрах она предстала перед поклонниками в коричневом тренче. Новый выпуск итальянского Elle поступит в продажу уже в начале апреля 2020 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tinakunakey (@tinakunakey)

Как известно, Италия стала второй страной в мире по количеству инфицированных коронавирусом и смертностью от недуга. Первую ступень занимает Китай, откуда и происходит вирус. В Италии от пневмонии, вызванной COVID-19, уже умерли 2978 человек. Только за одни сутки от коронавируса там умерли 475 человек, что является наибольшим показателем с начала эпидемии в стране. В целом количество больных коронавирусом в стране превысило 28 тысяч человек.

Сейчас карантинные мероприятия усилили в Италии. Там закрыты все заведения питания, предприятия и магазины. Работают только продуктовые магазины и аптеки.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Мода Тина Кунаки
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