Тина Кунаки впервые появилась на публике после беременности: фото

22-летняя жена французского актера Венсана Касселя, Тина Кунаки в апреле 2019 года впервые стала мамой. Модель родила дочь Амазони экс-супругу Моники Беллуччи и после родов впервые попала в объективы папарацци на прогулке в Каннах во вторник, 14 мая.

Молодую маму заметили на набережной Круазет, неподалеку от места проведения Каннского кинофестиваля, открытие которого состоялось 14 мая.

Читайте также: 22-летняя Тина Кунакиом родила дочь от 52-летнего Венсана Касселя

Для выхода Кунаки надела длинную свободную платье с цветочным принтом, которую дополнила черными сапогами на шнуровке и сумкой из коллекции Prada.

Также Тина была без макияжа, продемонстрировав уставшее, но одновременно счастливое лицо.

Поклонники ожидают совместного выхода Тины Кунаки и Венсана Касселя на Каннском кинофестивале. Что интересно, французский актер опубликовал на своей странице в Instagram клип группы Pink Noise к фильму "Отверженные", который заявлен в программе конкурса. В коротком видео беременная Тина Кунаки появляется на вечеринке в эпатажном стиле в неоновых цветах.



Тина Кунаки / Getty Images



Тина Кунаки / Getty Images



Тина Кунаки / Getty Images

Что известно о Каннском фестивале?

Это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Впервые его провели в 1939 году и с тех пор ежегодно в мае происходит одно из самых масштабных кинособытий мира. Фестиваль, в частности, входит в так называемую "Большую пятерку" (Big Five) самых престижных кинофестивалей (вместе с фестивалями в Венеции (Италия), Берлине (Германия), Санденсе (США) и Торонто (Канада). Около 35 тысяч специалистов по различных отраслей приезжают в Канны, чтобы оценить фильмы или получить награды.



Высшей наградой Каннского фестиваля является "Золотая пальмовая ветвь", а второй по рангу приз – "Гран-при". Что касается программы фестиваля, то в течение 10 дней происходят десятки показов, которые представлены в следующих категориях: главная конкурсная программа, программа "Особый взгляд", внеконкурсная программа, специальные показы, программа короткометражных кино и другие. Также ежегодно для Каннского фестиваля назначают нового главы жюри.