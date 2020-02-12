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Тина Кунаки засветила интимные зоны груди в новой фотографии

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Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Французская модель Тина Кунаки приняла участие в совместной фотосессии вместе со своим мужем-актером Венсаном Касселем. Супруги снималось для малоизвестного журнала 7000magazine.

Сейчас на инстаграм-странице издания 7000magazine есть лишь два отдельных снимка пары: харизматичного Венсана, что оперся на руки, и сексуальной Тины, которая продемонстрировала свою грудь в мокрой майке.

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венсан кассель
Венсан Кассель для 7000magazine / Instagram / @tinakunakey

Похоже, снимок был сделан на морском побережье, возможно, Бразилии, где недавно приобрел недвижимость Кассель. Там любит перезимовывать европейскую зиму Венсан и Тина с дочкой Амазони.

тіна кунакі
Тина Кунаки для 7000magazine / Instagram / @tinakunakey

Сама же модель призналась, что редакцией нового выпуска журнала занялась она, поэтому со временем, надеемся, можно будет увидеть еще больше пикантных фотографий.

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12 февраля
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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Тина Кунаки
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