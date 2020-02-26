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Тина Кунаки засветила соблазнительные ягодицы на пляже: жаркое фото

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Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Французская модель Тина Кунаки отдыхает на пляжах Бразилии вместе с мужем актером Венсаном Касселем. Девушка радует поклонников жаркими кадрами в бикини.

Тина Кунаки любит делиться с подписчиками пикантными снимками. Зажигательная модель на днях опубликовала на своей странице в инстаграме фотографию, на которой продемонстрировала свои аппетитные формы.

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Знаменитость позировала на одном из пляжей Бразилии спиной к камере. На кадре видно, как девушка после плавания выходит из воды. Фото, сделанное с такого ракурса, показывает стройную и соблазнительную фигуру модели.

Кунаки одета в купальник бежевого цвета, который гармонично сочетается с ее идеальным загаром. Волосы Тины вьющиеся и мокрые, что добавляет ее образу еще большей сексуальности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tinakunakey (@tinakunakey)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Новости LifeStyle Тина Кунаки
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