Тине Тернер – 79: самые популярные хиты американской певицы
В понедельник, 26 ноября, знаменитой американской певице и автору песен исполняется 79 лет. Журналисты LifeStyle24 сделали подборку самых популярных хитов Тины Тернер.
Тина Тернер – американская певица, которая отказалась от своего гражданства и приняла гражданство Швейцарии, сдав экзамен по истории страны и немецкому языку.
Читайте также: Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
Исполнительница начинала карьеру в церковных хорах, но судьбоносной встречей для ее певческого пути стало знакомство с блюзовым музыкантом Айком Тернером. Он стал первым ее мужчиной. Долгое время они выступали вместе как дуэт, который назывался Ike & Tina Turner. Однако в 1976 пара распалась и Тина сбежала от законного мужа из-за его злоупотребления наркотиками. После того наступил пик популярности американки как сольной исполнительницы.
Топ-5 хитов Тины Тернер
1. Tina Terner – Simply The Best
Смотреть клип (видео) на песню "Simply The Best":
2. Tina Turner – What's Love Got To Do With It
Смотреть клип (видео) на песню "What's Love Got To Do With It":
3. Tina Turner – Proud Mary
Смотреть клип (видео) на песню "Proud Mary":
4. Tina Turner - Private Dancer
Смотреть клип (видео) на песню "Private Dancer":
5. Tina Turner - I Don't Wanna Lose You
Смотреть клип (видео) на песню "I Don't Wanna Lose You":