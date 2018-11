Тине Тернер – 79: самые популярные хиты американской певицы

В понедельник, 26 ноября, знаменитой американской певице и автору песен исполняется 79 лет. Журналисты LifeStyle24 сделали подборку самых популярных хитов Тины Тернер.

Тина Тернер – американская певица, которая отказалась от своего гражданства и приняла гражданство Швейцарии, сдав экзамен по истории страны и немецкому языку.

Исполнительница начинала карьеру в церковных хорах, но судьбоносной встречей для ее певческого пути стало знакомство с блюзовым музыкантом Айком Тернером. Он стал первым ее мужчиной. Долгое время они выступали вместе как дуэт, который назывался Ike & Tina Turner. Однако в 1976 пара распалась и Тина сбежала от законного мужа из-за его злоупотребления наркотиками. После того наступил пик популярности американки как сольной исполнительницы.

Топ-5 хитов Тины Тернер

1. Tina Terner – Simply The Best

Смотреть клип (видео) на песню "Simply The Best":

2. Tina Turner – What's Love Got To Do With It

Смотреть клип (видео) на песню "What's Love Got To Do With It":

3. Tina Turner – Proud Mary

Смотреть клип (видео) на песню "Proud Mary":

4. Tina Turner - Private Dancer

Смотреть клип (видео) на песню "Private Dancer":

5. Tina Turner - I Don't Wanna Lose You

Смотреть клип (видео) на песню "I Don't Wanna Lose You":