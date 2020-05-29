Знаменитая франшиза "Гарри Поттер" за 19 лет своего существования успела покорить весь мир и завоевать приверженность миллионов киноманов. И до сих пор люди охотно просматривают любимые эпизоды о жизни Хогвартса, не замечая, что в титрах скрыта интимная сцена.

Как известно, третья часть франшизы "Гарри Поттер и узник Азкабана" заканчивается кадрами, стилизованными под Карту мародеров. Именно там, по данным The Independent, авторы проекта спрятали курьезную и довольно пикантную пасхалку.

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Обратили на это внимание пользователи сети, которые, видимо, не впервые просматривали киноленту. Карта показывала место пребывания каждого человека в магической школе Хогвартс. И одна пара следов была расположена в довольно необычном положении, что наталкивало на мысль про интимную сцену.



В титрах "Гарри Поттера" скрыли интимную сцену / Warner Bros .

Прокомментировать подозрения взялся автор 11-минутных титров Рас Вазерелл. Он признался, что и впрямь захотел пошутить таким образом и спрятал в ролике единственную интимную сцену "Гарри Поттера". Сначала авторы думали не включать ее до окончательного видео фильма, однако режиссер Альфонсо Куарон таки дал разрешение на это.

В то же время Рас Вазерелл поторопился отметить, что эта шутка не является провокацией. Речь не шла именно об интиме, а, возможно, про поцелуи или объятия. Не рассекречивали и героев фильма, которые могли бы иметь романтические отношения.

"Гарри Поттер и узник Азкабана": смотрите видео титров с интимным фрагментом

Что известно о фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Кинолента вышла на большой экран в 2004 году и стала третьей в увлекательной франшизе. По сюжету, Гарри Поттер, Рон и Гермиона продолжили обучение в школе для магов. Но скучать главным героям не придется: в Хогвартс пробрался убийца, сбежавший из знаменитой тюрьмы Азкабан. Гарри Поттер оказался в опасности и может стать следующей жертвой.

Найти ответы на многие вопросы главному герою помогает Карта мародеров. Это обычный пергамент, который после заклинания указывал на перемещение всех, кто был в школе, а также тайные выходы из замка. Чародея она показывала даже тогда, когда он прятался под мантией-невидимкой.

Главные роли в киноленте "Гарри Поттер и узник Азкабана" сыграли: Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.