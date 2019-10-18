Тяжелобольная Сельма Блэр призналась, что была готова к смерти

Голливудская актриса Сельма Блэр уже год борется с неизлечимой болезнью – рассеянным склерозом. За это время звезда фильмов "Блондинка в законе" и "Жестокие игры" вынуждена была отказаться от всех ролей, побриться налысо и ходить со специальной палкой. Кроме этого, она призналась, что была готова к смерти.

Таким заявлением 47-летняя Сельма Блэр поделилась на форуме TIME 100 Health Summit, передает People. Во время выступления в Нью-Йорке актриса решила откровенно рассказать о затяжном лечении и то, насколько быстро прогрессировала болезнь.

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"Способы лечения моей болезни не сработали, и мое состояние ухудшалось гораздо быстрее, чем предполагали врачи", – поделилась Сельма Блэр.

Рассеянный склероз – неизлечимая хроническая болезнь, которая поражает головной и спинной мозг и приводит к инвалидности. Пока неизвестно, что становится причиной заболевания. Лечение рассеянного склероза может только замедлить его прогрессирование в организме.

Медики пытались на ранних стадиях болезни устранить симптомы. Поэтому Сельме Блэр предлагали попробовать пересадку стволовых клеток и курс химиотерапии. По словам врачей, это могло своеобразно перезагрузить иммунную систему актрисы и спасти ее от дальнейших последствий рассеянного склероза. Сначала Сельма Блэр и слышать не хотела о таких методах лечения, а впоследствии таки согласилась на это.

У меня не было намерения делать это. Я думала, что не хочу разрушать свое тело, то есть то, что от него осталось. Зачем мне нужно вводить этот ужасный препарат – химиотерапию? У меня ведь нет рака! Но у меня не было выбора,

– призналась она.

После курса лечения и реабилитации в клинике состояние здоровья Сельмы Блэр существенно улучшилось. Теперь актриса может вновь передвигаться с помощью специальной палки, а не велосипеда. Однако за время лечения она прислушалась к совету врачей и больше не строит планов на будущее. Также актриса обсудила возможную смерть с единственным сыном Артуром.

"Меня предупреждали, что я какбудто буду иметь свои планы на смерть. Я сказала своему сыну, что собираюсь это сделать, и он ответил, что хотел бы, чтобы меня кремировали. Вам оказывают более сильную химиотерапию, чем онкобольным, потому что суть заключается в том, чтобы почти убить вас. И именно стволовые клетки позволяют вам жить с таким количеством препаратов. Химиотерапия – это мои лекарства от рассеянного склероза ", – призналась Сельма Блэр.

Как известно, рассеянный склероз в голливудской актрисы диагностировали в октябре 2018 года. Неизлечимая болезнь влияет на его психологическое состояние, поэтому звезда часто жалуется на депрессию. Кроме этого, Сельма Блэр откровенно рассказала, что часто испытывает сильную боль, который заставляет ее задыхаться, а из-за плохой координации она вынуждена была отказаться от верховой езды.