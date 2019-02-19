Тэрон Эджертон перепел Элтона Джона в фильме "Рокетмен": первый постер и трейлер

Киностудия Paramount представила трейлер фильма "Рокетмен" (Rocketman), в котором говорится о жизни и творчестве британского музыканта Элтона Джона.

В ленте Элтона Джона сыграл актер Тэрон Эджертон, который популярен своими ролями в фильмах "Kingsman: Секретная служба" и "Робин Гуд: Начало".

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Что интересно, жанр "Рокетмена" характеризуется как "музыкальная фантазия". Название ленты происходит от одной из самых известных песен Элтона Джона 1972 года.

Также в фильме снялись Джейми Белл, Ричард Мэдден и Брайс Даллас Ховард. Режиссером выступил Декстер Флетчер. В украинский прокат картина выйдет 6 июня 2019 года.

Смотрите трейлер фильма "Рокетмен":