Тэрон Эджертон перепел Элтона Джона в фильме "Рокетмен": первый постер и трейлер

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Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон / Instagram / @rocketmanmovie

Киностудия Paramount представила трейлер фильма "Рокетмен" (Rocketman), в котором говорится о жизни и творчестве британского музыканта Элтона Джона.

В ленте Элтона Джона сыграл актер Тэрон Эджертон, который популярен своими ролями в фильмах "Kingsman: Секретная служба" и "Робин Гуд: Начало".

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Что интересно, жанр "Рокетмена" характеризуется как "музыкальная фантазия". Название ленты происходит от одной из самых известных песен Элтона Джона 1972 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Taron Egerton (@taron.egerton)

 

Также в фильме снялись Джейми Белл, Ричард Мэдден и Брайс Даллас Ховард. Режиссером выступил Декстер Флетчер. В украинский прокат картина выйдет 6 июня 2019 года.

Смотрите трейлер фильма "Рокетмен":

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Голливуд Элтон Джон
Источник: LifeStyle 24
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