ТМНК с акустикой во Львове: как звучит хип-хоп в стенах театра

ТНМК впервые приехали во Львов с эксклюзивной акустической программой.

На этот раз галицкая публика имела возможность насладиться эксклюзивной акустической программой, с которой ТНМК выступили в театре имени Марии Заньковецкой.

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Музыканты признаются, что им интересно экспериментировать, хотя в акустике они выполняют в основном привычные песни в необычных аранжировках.



ТНМК выступили во Львове с акустической программой

Такая музыка действительно кажется более камерной, но многие зрители просто не могли усидеть на месте и песня за песней вскакивали, чтобы потанцевать.



На концерте ТНМК во Львове мало кому удавалось усидеть на месте

Порадовали "танки" и несколькими композициями из своего свежего альбома "7". Мой демон, Хоббит, Ангелы – как были специально написаны для этой акустической программы.



Фагот и Фоззи во время акустической программы ТНМК во Львове

Зато драйвовая "Молодец" до сих пор никогда не звучала в акустике – под нее переполненный зал львовского театра смело делал "не стой – прыгай".

5 марта с этой же акустической программой ТНМК посетит Ивано-Франковск.