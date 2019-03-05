ТМНК с акустикой во Львове: как звучит хип-хоп в стенах театра

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ТНМК с акустическим концертом в театре имени Марии Заньковецкой во Львове
ТНМК с акустическим концертом в театре имени Марии Заньковецкой во Львове / Instagram

ТНМК впервые приехали во Львов с эксклюзивной акустической программой.

На этот раз галицкая публика имела возможность насладиться эксклюзивной акустической программой, с которой ТНМК выступили в театре имени Марии Заньковецкой.

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Музыканты признаются, что им интересно экспериментировать, хотя в акустике они выполняют в основном привычные песни в необычных аранжировках.

ТНМК Львів акустика
ТНМК выступили во Львове с акустической программой

Такая музыка действительно кажется более камерной, но многие зрители просто не могли усидеть на месте и песня за песней вскакивали, чтобы потанцевать.

ТНМК Львів акустика
На концерте ТНМК во Львове мало кому удавалось усидеть на месте

Порадовали "танки" и несколькими композициями из своего свежего альбома "7". Мой демон, Хоббит, Ангелы – как были специально написаны для этой акустической программы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#тнмк

Допис, поширений Mariia Khymera (@mariiakhymera)

ТНМК Львів акустика
Фагот и Фоззи во время акустической программы ТНМК во Львове

Зато драйвовая "Молодец" до сих пор никогда не звучала в акустике – под нее переполненный зал львовского театра смело делал "не стой – прыгай".

5 марта с этой же акустической программой ТНМК посетит Ивано-Франковск.

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Автор: Наталья Сколоздра
Теги: Новости культуры LifeStyle Музыка Концерты Новости Львова
Источник: 24 канал
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