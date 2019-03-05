ТМНК с акустикой во Львове: как звучит хип-хоп в стенах театра
ТНМК впервые приехали во Львов с эксклюзивной акустической программой.
На этот раз галицкая публика имела возможность насладиться эксклюзивной акустической программой, с которой ТНМК выступили в театре имени Марии Заньковецкой.
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Музыканты признаются, что им интересно экспериментировать, хотя в акустике они выполняют в основном привычные песни в необычных аранжировках.
ТНМК выступили во Львове с акустической программой
Такая музыка действительно кажется более камерной, но многие зрители просто не могли усидеть на месте и песня за песней вскакивали, чтобы потанцевать.
На концерте ТНМК во Львове мало кому удавалось усидеть на месте
Порадовали "танки" и несколькими композициями из своего свежего альбома "7". Мой демон, Хоббит, Ангелы – как были специально написаны для этой акустической программы.
Фагот и Фоззи во время акустической программы ТНМК во Львове
Зато драйвовая "Молодец" до сих пор никогда не звучала в акустике – под нее переполненный зал львовского театра смело делал "не стой – прыгай".
5 марта с этой же акустической программой ТНМК посетит Ивано-Франковск.