ТНМК представил рэп об истории Украины: познавательное видео

Группа ТНМК (Танок на майдане Конго) представляет новый музыкальный анимационный клип на песню "Історія України за 5 Хвилин", в котором зачитывается история от трипольцев до событий независимой Украине.

Видеоклип появился на официальном ютуб-канале группы ТНМК во вторник, 19 ноября.

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Танок на майдане Конго представляет новое видео, в котором вся история Украины излагается буквально за пять минут от большого взрыва – до настоящего, транзитом через выдающиеся события в нашей истории,

– говорится в подписи к ролику.

За музыку и вокал отвечал Олег "Фагот" Михайлюта, автором текста стал Артем Полежака, а создал клип Саша Даниленко.

Песня "Історія України за 5 Хвилин" является частью проекта "Так работает память", в котором украинские музыканты посвящают свои новые треки памяти Даниила Дидика, 15-летнего украинского активиста, погибшего в феврале 2015 года во время теракта в Харькове .

ТНМК - Історія України за 5 Хвилин: смотрите видеоклип