Точные цитаты мировых классиков об одиночестве
Когда, как не во время карантина, каждый может почувствовать на себе присутствие или отсутствие одиночества. Кому-то его не хватает из-за родственников, которые теперь всегда дома, а кто-то – полностью изолирован от мира и нет возможности увидеться с родными. Что думают об одиночестве классики литературы – читайте в нашей подборке.
Никто не мог ожидать, что в 2020 году весь мир будет переживать такой сложный период как затяжной карантин, поэтому сейчас стоит черпать от уединения больше пользы – понимать, что для вас является самым дорогим, искать пути коммуникации с друзьями и родными, уделить больше времени самосовершенствованию и переоценить собственную жизнь. 24 канал советует оставаться в хорошем настроении и положительных мыслях, несмотря на вероятное одиночество.
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Тему одиночества неоднократно поднимали в своих произведениях такие писатели, как Антуан де Сент-Экзюпери, Даниэль Дефо, Харуки Мураками, Стендаль, Лев Толстой и многие другие. Цитаты лучших из них предлагаем учесть в нашей подборке.
Цитаты об одиночестве
- "Нет одиночества страшнее, чем одиночество в толпе..." Эдгар Аллан По
- "Что такое одиночество? Оно похоже на чувство, которое накрывает тебя, когда в дождливый вечер стоишь возле устья большой реки и долго-долго смотришь, как огромные потоки воды вливаются в море". Харуки Мураками
- "Человек, отделяющий себя от других людей, лишает себя счастья, потому что чем больше он отделяет себя, тем хуже его жизнь". Лев Толстой
- "В одиночестве человек часто чувствует себя менее одиноким". Джордж Байрон
- "В уединении можно приобрести всё, что угодно, кроме характера". Стендаль
- "В этом мире не получается остаться совсем одному. Здесь всегда что-то связывает человека с другими". Харуки Мураками
- "Худший способ скучать по человеку – это быть с ним и понимать, что он никогда не будет твоим". Габриэль Маркес
- "Уединение пробуждает любовь к людям, неназойливый интерес к ним". Жан-Жак Руссо
- "У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества". Даниэль Дефо
- "Вся наша беда в том, что мы не выносим одиночества. Отсюда – карты, роскошь, легкомыслие, вино, женщины, невежество, сквернословие, зависть, надругательство над своей душой и забвения Бога". Жан де Лабрюйер
- "Отдать – значит перебросить мост через бездну своего одиночества". Антуан де Сент-Экзюпери
- "Одиночество так же необходимо разуму, как воздержание в еде – телу, и точно так же губительно, если оно слишком долго длится". Люк де Клапье Вовенарг
- "Любовь – это главный способ бегства от одиночества, которое мучит большинство мужчин и женщин в течение почти всей их жизни". Бертран Рассел
- "Одиночество – это состояние, о котором некому рассказать". Фаина Раневская
- "Мы входим в мир одинокими и одинокими покидаем его". Зигмунд Фрейд
- "Мы часто бываем более одиноки среди людей, чем в тиши своих комнат. Когда человек думает или работает, он всегда наедине с собой, где бы он ни находился". Генри Торо
- "Одиночество – это неутоленная жажда мечты". Кобо Абэ
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