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Точные цитаты мировых классиков об одиночестве

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Цитаты об одиночестве / https://www.pexels.com/

Когда, как не во время карантина, каждый может почувствовать на себе присутствие или отсутствие одиночества. Кому-то его не хватает из-за родственников, которые теперь всегда дома, а кто-то – полностью изолирован от мира и нет возможности увидеться с родными. Что думают об одиночестве классики литературы – читайте в нашей подборке.

Никто не мог ожидать, что в 2020 году весь мир будет переживать такой сложный период как затяжной карантин, поэтому сейчас стоит черпать от уединения больше пользы – понимать, что для вас является самым дорогим, искать пути коммуникации с друзьями и родными, уделить больше времени самосовершенствованию и переоценить собственную жизнь. 24 канал советует оставаться в хорошем настроении и положительных мыслях, несмотря на вероятное одиночество.

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Тему одиночества неоднократно поднимали в своих произведениях такие писатели, как Антуан де Сент-Экзюпери, Даниэль Дефо, Харуки Мураками, Стендаль, Лев Толстой и многие другие. Цитаты лучших из них предлагаем учесть в нашей подборке.

Цитаты об одиночестве

  • "Нет одиночества страшнее, чем одиночество в толпе..." Эдгар Аллан По
     
  • "Что такое одиночество? Оно похоже на чувство, которое накрывает тебя, когда в дождливый вечер стоишь возле устья большой реки и долго-долго смотришь, как огромные потоки воды вливаются в море". Харуки Мураками
     
  • "Человек, отделяющий себя от других людей, лишает себя счастья, потому что чем больше он отделяет себя, тем хуже его жизнь". Лев Толстой
     
  • "В одиночестве человек часто чувствует себя менее одиноким". Джордж Байрон
     
  • "В уединении можно приобрести всё, что угодно, кроме характера". Стендаль
     
  • "В этом мире не получается остаться совсем одному. Здесь всегда что-то связывает человека с другими". Харуки Мураками
     
  • "Худший способ скучать по человеку – это быть с ним и понимать, что он никогда не будет твоим". Габриэль Маркес
     
  • "Уединение пробуждает любовь к людям, неназойливый интерес к ним". Жан-Жак Руссо
     
  • "У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества". Даниэль Дефо
     
  • "Вся наша беда в том, что мы не выносим одиночества. Отсюда – карты, роскошь, легкомыслие, вино, женщины, невежество, сквернословие, зависть, надругательство над своей душой и забвения Бога". Жан де Лабрюйер
     
  • "Отдать – значит перебросить мост через бездну своего одиночества". Антуан де Сент-Экзюпери
     
  • "Одиночество так же необходимо разуму, как воздержание в еде – телу, и точно так же губительно, если оно слишком долго длится". Люк де Клапье Вовенарг
     
  • "Любовь – это главный способ бегства от одиночества, которое мучит большинство мужчин и женщин в течение почти всей их жизни". Бертран Рассел
     
  • "Одиночество – это состояние, о котором некому рассказать". Фаина Раневская
     
  • "Мы входим в мир одинокими и одинокими покидаем его". Зигмунд Фрейд
     
  • "Мы часто бываем более одиноки среди людей, чем в тиши своих комнат. Когда человек думает или работает, он всегда наедине с собой, где бы он ни находился". Генри Торо
     
  • "Одиночество – это неутоленная жажда мечты". Кобо Абэ
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Литература Новости культуры
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