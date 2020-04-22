Точные цитаты мировых классиков об одиночестве

Когда, как не во время карантина, каждый может почувствовать на себе присутствие или отсутствие одиночества. Кому-то его не хватает из-за родственников, которые теперь всегда дома, а кто-то – полностью изолирован от мира и нет возможности увидеться с родными. Что думают об одиночестве классики литературы – читайте в нашей подборке.

Никто не мог ожидать, что в 2020 году весь мир будет переживать такой сложный период как затяжной карантин, поэтому сейчас стоит черпать от уединения больше пользы – понимать, что для вас является самым дорогим, искать пути коммуникации с друзьями и родными, уделить больше времени самосовершенствованию и переоценить собственную жизнь. 24 канал советует оставаться в хорошем настроении и положительных мыслях, несмотря на вероятное одиночество.

К теме Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности

Тему одиночества неоднократно поднимали в своих произведениях такие писатели, как Антуан де Сент-Экзюпери, Даниэль Дефо, Харуки Мураками, Стендаль, Лев Толстой и многие другие. Цитаты лучших из них предлагаем учесть в нашей подборке.

Цитаты об одиночестве