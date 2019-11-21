"Только не на лицо": киевская пельменная шокировала сеть сексистской рекламой

Киевская пельменная "П.Пельмени", которая расположена на Бессарабском рынке, шокировала пользователей в Сети своей рекламой. В официальном инстаграм-аккаунте заведение опубликовало фото с девушкой, которая с закрытыми глазами якобы пытается съесть пельмень, когда ее за волосы держит мужская рука, а на лице у нее белое вещество.

"Только не на лицо". Слова, о которых можно забыть, наслаждаясь фирменным П.пельмешком на Бессарабке", – подписан снимок с девушкой в инстаграме @p.pelmeni.

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Пользователи социальных сетей возмущены провокационной рекламой заведения.

"Пельмени были отличные, а СММ ваш – сексистское г*вно", "Оно вам надо было – такой PR? Ну в паблики попадете антисексистские", "Невероятно до чего дошел прогресс! Как можно делать рекламу на тему насилия?", "Даже если откинуть все гендерные моменты и порядочность, то здесь тупо нет профессионализма – потому что это легче всего, пытаться задеть темой секса. И это точно не творчество – а убогость мышления!" – пишут интернет-юзеры в комментариях.



"П.Пельмени" / Instagram / @p.pelmeni

Представители заведения на критику не отреагировали, а опубликовали еще одно рекламное фото, на котором парень через купюру пытается занюхать "дорожку" и держит в руках пельмени.

"дорогА дорОга. Все дороги Киева ведут в одно место! Место, где знают как и с чем приготовить тебе порцию горячих", – говорится в подписи к скандальной публикации.



"П.Пельмени" / Instagram / @p.pelmeni