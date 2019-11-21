"Только не на лицо": киевская пельменная шокировала сеть сексистской рекламой

1 Читати новину українською
"П.Пельмени" / Instagram / @p.pelmeni

Киевская пельменная "П.Пельмени", которая расположена на Бессарабском рынке, шокировала пользователей в Сети своей рекламой. В официальном инстаграм-аккаунте заведение опубликовало фото с девушкой, которая с закрытыми глазами якобы пытается съесть пельмень, когда ее за волосы держит мужская рука, а на лице у нее белое вещество.

"Только не на лицо". Слова, о которых можно забыть, наслаждаясь фирменным П.пельмешком на Бессарабке", – подписан снимок с девушкой в инстаграме @p.pelmeni.

Читайте также: Легендарная киевская перепичка завела свой Instagram: соблазнительные фото (18+)

Пользователи социальных сетей возмущены провокационной рекламой заведения.

"Пельмени были отличные, а СММ ваш – сексистское г*вно", "Оно вам надо было – такой PR? Ну в паблики попадете антисексистские", "Невероятно до чего дошел прогресс! Как можно делать рекламу на тему насилия?", "Даже если откинуть все гендерные моменты и порядочность, то здесь тупо нет профессионализма – потому что это легче всего, пытаться задеть темой секса. И это точно не творчество – а убогость мышления!" – пишут интернет-юзеры в комментариях.


"П.Пельмени" / Instagram / @p.pelmeni

Представители заведения на критику не отреагировали, а опубликовали еще одно рекламное фото, на котором парень через купюру пытается занюхать "дорожку" и держит в руках пельмени.

"дорогА дорОга. Все дороги Киева ведут в одно место! Место, где знают как и с чем приготовить тебе порцию горячих", – говорится в подписи к скандальной публикации.


 "П.Пельмени" / Instagram / @p.pelmeni

 

 

Спасибо, но мы сами: Зеленский прокомментировал предложения Лукашенко и Назарбаева
сегодня
955
Автор: Надежда Биленко
Теги: Скандал LifeStyle Секс-скандал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
20 ноября 19:04 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 11903
"Аутсайдеры": гонки Ford против Ferrari
20 ноября 18:30 "Аутсайдеры": гонки Ford против Ferrari
Юлія Ліпенцева 80
Что подарить парню на Новый год 2020: идеи подарков, которые понравятся любимому
20 ноября 16:03 Что подарить парню на Новый год 2020: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 28278
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
20 ноября 14:00 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
Квітослава Туз 44208
Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
19 ноября 15:30 Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
Альона Захарова 771
Новости
Больше новостей
Залиште відгук