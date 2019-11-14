Только в одних колготках в сеточку: Даша Астафьева показала результат сексуальной фотосессии

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Украинский секс-символ Даша Астафьева каждый раз удивляет своих инстаграм-фанатов новыми кадрами из фотосъемок, не стесняясь лишний раз засветить свои прелести. На этот раз ее образ сильно взбудоражил воображение поклонников.

На новых кадрах 34-летняя звезда Playboy появилась только в одних колготках в сетку с высокой посадкой, рукавах-фонариках и бюстгальтере с колье, легко спадавшем на ее обнаженную грудь. Look Даши завершили очки в форме кошачьих глаз, которые были особенно популярны на Западе в 2018 году, и обувь на интересных каблуках.

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По традиции, Астафьева опубликовала в своем фотоблоге серию из нескольких снимков, поэтому поклонники смогли увидеть любимицу во всей красе. Черно-белые снимки всего лишь за несколько часов "лайкнули" несколько тысяч раз и есть тенденция к увеличению их количества. Автором фотографий стала Дана Дубовая.

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Мода Дария Астафьева
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