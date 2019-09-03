Только в шляпе: Кара Делевинь снялась топлес для обложки Elle UK

Британская модель Кара Делевинь стала звездой нового британского выпуска журнала Elle. Там они примерила несколько очень откровенных образов, которые в социальных сетях уже собрали немало увлекательных комментариев.

Для обложки глянца, автором фото которой стала Лиз Коллинз, 27-летняя Кара примерила несколько соблазнительных и стильных образов. Широкополая черная шляпа, которая ворвалась в летние тренды этого и прошлого года, удобно расположилась на голове модели, а ее завязки послужили для прикрытия груди.

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Кара Делевинь для Elle UK / Instagram / @lizcollinsphotographer

На другой обложке модель уже прикрыла грудь соблазнительным черным платьем с декольте и надела заметно меньшую шляпку с вуалью.



Кара Делевинь для Elle UK / Фото: Elle UK

На других снимках в фотосессии Делевинь была в пышных платьях, элегантных перчатках, кружевных корсетах и кожаных вещах. Все это прекрасно сочеталось с короткой стрижкой звезды и нюдовым макияжем с акцентом на красных губах.

Фотосессия Кары Делевинь для Elle UK / Фото: Elle UK