Толпы фашистов и издевательства над ветеранами: комик Молочный поразил заявлением об Украине

Украинский актер, сопродюсер Народного скетч-шоу "Файна Юкрайна" и резидент Сomedy Сlub Андрей Молочный опубликовал скандальное сообщение в инстаграме, где выразил надежду, что Киев очистят от "фашистов" и что памятники Второй мировой войны перестанут порочить.

Скандальное сообщение появилось в социальной сети Instagram 6 ноября на странице Андрея Молочного. И хотя страница не имеет официального подтверждения, на нее подписаны 300 тысяч человек, среди которых и звезды шоу-бизнеса.

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Свое заявление он начал упоминанием о том, что 6 ноября 1943 года состоялась Киевская наступательная операция между Красной Армией и Вермахтом, в ходе которой был освобожден Киев. Следовательно комик решил назвать вооруженные силы нацистской Германии ошибочным значением "фашистов", он сравнил их с жителями Киева, которые, по его мнению, уже как 5 лет "ходят толпами в городе". Его это беспокоит и заставляет задуматься о применении определенных действий.

Еще пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину,

– говорится в одиозном заявлении.

Вместе с этим, Андрей Молочный убежден, что в Киеве на День Победы 9-го мая молодежь оскорбляет ветеранов, а сотрудники полиции не только не пресекают такие действия, а сами способствуют этому, заставляют ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами". Мужчина, который после Революции Достоинства переехал жить с Украины в Россию, затронул и тему российско-украинской войны, впрочем не отметил, кто по его мнению является агрессором.

"... Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети! Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас, перечитывая написанное, я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, который длился долгие годы..." – заявил Молочный.

Завершая сообщение, он отметил, что для него это "боль и рваная рана на сердце", поэтому он имеет надежду, что "как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашистской нечисти".

Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и еще потому, что в составе 1-го Украинского фронта под командованием Николая Федоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошел всю войну и погиб в апреле сорок пятого года мой прадед Петр Андреевич Молочный. И это моя ценность. Буду помнить и чтить, я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков – бессмертные. С праздником! Ура!

– подытожил 41-летний комик с Житомирщины.



Скандальная публикация Андрея Молочного / скриншот из инстаграма



Полный текст сообщения в Инстаграме Андрея Молочного / скриншот

Пользователи сети и подписчики Молочного по-разному отреагировали на скандальное сообщение: среди них нашлось как много поклонников, так и тех, которые пообещали отписаться от него.

Реакция пользователей на сообщение Андрея Молочного с Сomedy Сlub / скриншоты из инстаграма

Что известно об Андрее Молочном?Украинский актер, основной автор и сопродюсер Народного скетч-шоу "Файна Юкрайна" и сериала "Рюрики". Является участником юмористического коллектива "Дуэт имени Чехова" и резидентом "Comedy club". Еще в университете начал играть в КВН, после чего сменил немало проектов. В скетч-шоу "Файна Юкрайна" на Новом канале сотрудничал с ведущим Сергеем Притулой. Еще в период выступлений Comedy Club UA, который прекратил свое существование в 2010 году, неоднократно негативно высказывался по поводу Украины, ее жителей и украинского языка. С начала Революции Достоинства и войны на востоке Украины активно гастролирует и живет в России. Является женатым, имеет четырех сыновей и дочь.