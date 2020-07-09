Культовый американский актер Том Хэнкс записал эмоциональный ролик, где обратился к тем людям, которые не носят маски. Он призвал всех соблюдать простые правила, которые помогут уберечься от коронавируса.

Видео с участием актера быстро разлетелось по сети. Пандемия COVID-19 в мире до сих пор продолжается, однако люди уже устали от нее и мало внимания уделяют защите от инфицирования. В частности, предпочитают прогулки без масок.

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Том Хэнкс призвал всех обязательно носить маску, мыть руки и пользоваться антисептиком. Эти простые правила могут спасти наше здоровье и жизни, а также наших родных окружающих.

Есть только три вещи, которые мы можем сделать: носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки. Это просто и легко. Если кто-то не может найти в себе силы практиковать эти вещи, то стыд вам и позор. Не будьте дураками, делайте свое дело,

– отметил актер.

Обращение Тома Хэнкса: смотрите видео онлайн

Напомним, Том Хэнкс вместе с женой Ритой Уилсон заболели коронавирусом в марте. Они оба находились в группе риска, поскольку у актера уже долгое время диабет, а его избранница несколько лет назад боролась с раком. После того, как оба выздоровели, сдали кровь, которую используют в исследованиях при разработке вакцины от COVID-19.

По состоянию на 9 июля в мире зафиксировали 12 206 210 случаев заражения коронавирусом. От инфицирования умерли 552 972 человека. Смертоносный вирус смогли победить 7 099 039 пациентов.