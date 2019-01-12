Том Харди и Шарлотта Райли второй раз стали родителями: сына назвали именем любимого героя отца

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Том Харди и Шарлотта Райли стали родителями во второй раз
Том Харди и Шарлотта Райли стали родителями во второй раз / Instagram/ @charliemonkey_

В начале нового года в звездной семье Тома Харди и Шарлотты Райли произошла радостная новость. Голливудская чета во второй раз стала родителями. Как сообщают иностранные СМИ, сын унаследовал имя одного из знаменитых героев, которого обожает 41-летний Том Харди.

41-летний голливудский актер, несмотря на свою популярность и знаменитость, не любит афишировать закулисье личной жизни. Так, об ожидании второго ребенка Том Харди и его жена Шарлотта Райли молчали довольно долго.

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Летом 2018 года 37-летняя актриса появилась на красной дорожке в подозрительно широком платье, что вызвало бурю обсуждений относительно ее беременности. Однако подтверждений этой информации звездная пара не предоставила. Так, только через полгода, когда Шарлотта Райли родила во второй раз, стало известно о том, что звездные супруги ожидали второго ребенка. Об этом сообщает The Daily Mail.

У пары родился второй сын. Том Харди решил назвать его Форрест в честь Форреста Гампа, которого сыграл Том Хэнкс. К слову, 41-летний Харди обожает эту кинокартину, поскольку он также участвовал в ее съемках.

Том Харді Веном став батьком Шарлотта Райлі дружина Тома Харді
Том Харди и Шарлотта Райли (2015 год) / Instagram / @legendaryhardy

Напомним, пара поженилась в 2014 году. Новорожденный сын стал для них вторым общим ребенком. В 2015 году у Тома Харди и Шарлотты Райли родился первый ребенок. Также 41-летний актер воспитывает 10-летнего сына Луи от первого брака.

Теги: Звездные мамы Голливуд LifeStyle
Источник: Lifestyle
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