Лучшие фильмы с Томом Хэнксом, которые можно пересматривать вечно

Талантом 63-летнего Тома Хэнкса восхищается весь мир. Почти каждая работа голливудского актера получает одобрение зрителей и критиков, а фильмы с его участием называют шедеврами. Какие же фильмы Тома Хэнкса можно пересматривать вечно – смотрите в подборке LifeStyle 24.

12 марта стало известно, что Том Хэнкс и его жена Рита заболели коронавирусом. Супруги пожаловалось на плохое самочувствие во время путешествия в Австралию. Том Хэнкс с женой признались, что сначала чувствовали общую усталость и слабость, а когда симптомы дополнились повышенной температурой – сразу же обратились к медикам. Актер добавил, что будет находиться на карантине столько, сколько этого требуют соответствующие протоколы.

Важно: Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом

"Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безопасности людей вокруг", – отметил Том Хэнкс.

Пока весь мир обсуждает госпитализацию Тома Хэнкса, журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, какие фильмы с актером с легкостью можно назвать гениальными.

Фильмография Тома Хэнкса

"Большой" (Big)

США, 1988

Комедия, драма, семейный

Рейтинг IMDb: 7,3

Этот фильм помог Тому Хэнксу получить первый "Золотой глобус". Кинолента рассказывает историю обычного американского мальчика Джоша Баскина, который хочет быстро повзрослеть. Его желание сбывается: утром он просыпается в теле 30-летнего мужчины. Джош понимает, что оставаться в доме родителей он не может, потому убегает в Нью-Йорк. И где же устроиться на работу ребенку в теле зрелого мужчины, как в компанию игрушек. Главный герой приобретает карьеру и даже начинает роман с коллегой, однако мечтает вернуться домой.

"Большой": смотрите трейлер к фильму

"Их собственная лига" (A League of Their Own)

США, 1992 год

Комедия, драма, семейный

Рейтинг IMDb: 7,2

После начала войны бейсбольные команды потеряли успешных игроков, ушедших на фронт. Поэтому популярность приобретала женская лига. Тренером одной такой команды стал Джимми Дуган – бывший бейсболист с мировой славой. И как ему найти общий язык с подопечными и достичь с ними успеха – на это главный герой находит ответ после курьезных событий.

"Их собственная лига": смотрите трейлер к фильму

"Филадельфия" (Philadelphia)

США, 1993

драма

Рейтинг IMDb: 7,7

"Филадельфия" занимает особое место в фильмографии Тома Хэнкса, ведь именно за эту киноленту он получил первый Оскар.

Фильм рассказывает о перспективном адвокате Эндрю Бекетте, которого уволили после того, как узнали о его гомосексуальности. С большим трудом он находит юриста, который будет представлять его дело в суде. И ярый гомофоб меняет мнение о Эндрю, когда узнает больше деталей о подзащитном.

"Филадельфия": смотрите трейлер к фильму

Смотрите также: 7 жутких фильмов о эпидемии и вирусах

"Форрест Гамп" (Forrest Gump)

США, 1994 год

Драма, мелодрама

Рейтинг IMDb: 8,8

Пожалуй, ни один киноман не представляет фильм "Форрест Гамп" без Тома Хэнкса. В киноленте свою историю рассказывает искренний и бескорыстный герой, IQ которого составляет всего 75 баллов, но благодаря своей непосредственности он становится лучшим в любом деле. Форрест Гамп был известным футболистом, героем войны и даже миллиардером. И со славой он сумел сохранить главное – самого себя и собственные принципы. Фильм получил 6 статуэток Оскар.

"Форрест Гамп": смотрите трейлер к фильму на русском

"Спасти рядового Райана" (Saving Private Ryan)

США, 1998 год

Драма, военный

Рейтинг IMDb: 8,6

Кинолента получила 5 премий Оскар, что вызывает восторг. Все события в фильме разворачиваются во времена Второй мировой войны. Американская семья Райан получает сразу несколько сообщений о смерти военных, так командование решает любой ценой спасти последнего члена семьи, находящегося на фронте. Однако спасение рядового Райана – дело не из легких.

"Спасти рядового Райана": смотрите трейлер к фильму

"Зеленая миля" (The Green Mile)

США, 1999

Криминал, драма, фэнтези

Рейтинг IMDb: 8,5

"Зеленая миля" – один из самых популярных фильмов всех времен. Фильм рассказывает о тюрьме, где люди ожидают смертной казни. Однажды туда попадает убийца и педофил Джон Коффи. С тех пор в тюрьме происходят странные вещи.

"Зеленая миля": смотрите трейлер к фильму

"Поймай меня, если сможешь" (Catch Me If You Can)

США, 2002

Биография, криминал, драма

Рейтинг IMDb: 8,1

Это знаменитая экранизация истории о мошеннике Фрэнке Эбегнейле. Парень совершал преступления еще с подросткового возраста, однако поймать его не сумел ни один правоохранитель. Однако теперь за дело берется агент ФБР Карл Хэнрэтти, которого сыграл Том Хэнкс.

"Поймай меня, если сможешь": смотрите трейлер

"Облачный атлас" (Cloud Atlas)

США, Германия, Гонконг, Сингапур, 2012 год

Экшн, драма, мистика

IMDb: 7,5

Это фантастическая драма о реинкарнации и бессмертии души. Кинолента "Облачный атлас" состоит из 6 различных историй, которые происходят в разные годы. Однако судьбы главных героев переплетены.

"Облачный атлас": смотрите трейлер фильма

"Капитан Филлипс" (Captain Phillips)

США, 2013

Биография, драма, триллер

IMDb: 7,8

Сюжет фильма основан на реальных событиях 2009 года. Капитан Ричард Филлипс и его команда подвергаются атаке у берегов Африки. Сомалийские пираты пытаются захватить контейнеровоз, однако получают сопротивление экипажа.

"Капитан Филлипс": смотрите трейлер