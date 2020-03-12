Лучшие фильмы с Томом Хэнксом, которые можно пересматривать вечно
Талантом 63-летнего Тома Хэнкса восхищается весь мир. Почти каждая работа голливудского актера получает одобрение зрителей и критиков, а фильмы с его участием называют шедеврами. Какие же фильмы Тома Хэнкса можно пересматривать вечно – смотрите в подборке LifeStyle 24.
12 марта стало известно, что Том Хэнкс и его жена Рита заболели коронавирусом. Супруги пожаловалось на плохое самочувствие во время путешествия в Австралию. Том Хэнкс с женой признались, что сначала чувствовали общую усталость и слабость, а когда симптомы дополнились повышенной температурой – сразу же обратились к медикам. Актер добавил, что будет находиться на карантине столько, сколько этого требуют соответствующие протоколы.
Важно: Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом
"Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безопасности людей вокруг", – отметил Том Хэнкс.
Пока весь мир обсуждает госпитализацию Тома Хэнкса, журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, какие фильмы с актером с легкостью можно назвать гениальными.
Фильмография Тома Хэнкса
"Большой" (Big)
США, 1988
Комедия, драма, семейный
Рейтинг IMDb: 7,3
Этот фильм помог Тому Хэнксу получить первый "Золотой глобус". Кинолента рассказывает историю обычного американского мальчика Джоша Баскина, который хочет быстро повзрослеть. Его желание сбывается: утром он просыпается в теле 30-летнего мужчины. Джош понимает, что оставаться в доме родителей он не может, потому убегает в Нью-Йорк. И где же устроиться на работу ребенку в теле зрелого мужчины, как в компанию игрушек. Главный герой приобретает карьеру и даже начинает роман с коллегой, однако мечтает вернуться домой.
"Большой": смотрите трейлер к фильму
"Их собственная лига" (A League of Their Own)
США, 1992 год
Комедия, драма, семейный
Рейтинг IMDb: 7,2
После начала войны бейсбольные команды потеряли успешных игроков, ушедших на фронт. Поэтому популярность приобретала женская лига. Тренером одной такой команды стал Джимми Дуган – бывший бейсболист с мировой славой. И как ему найти общий язык с подопечными и достичь с ними успеха – на это главный герой находит ответ после курьезных событий.
"Их собственная лига": смотрите трейлер к фильму
"Филадельфия" (Philadelphia)
США, 1993
драма
Рейтинг IMDb: 7,7
"Филадельфия" занимает особое место в фильмографии Тома Хэнкса, ведь именно за эту киноленту он получил первый Оскар.
Фильм рассказывает о перспективном адвокате Эндрю Бекетте, которого уволили после того, как узнали о его гомосексуальности. С большим трудом он находит юриста, который будет представлять его дело в суде. И ярый гомофоб меняет мнение о Эндрю, когда узнает больше деталей о подзащитном.
"Филадельфия": смотрите трейлер к фильму
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"Форрест Гамп" (Forrest Gump)
США, 1994 год
Драма, мелодрама
Рейтинг IMDb: 8,8
Пожалуй, ни один киноман не представляет фильм "Форрест Гамп" без Тома Хэнкса. В киноленте свою историю рассказывает искренний и бескорыстный герой, IQ которого составляет всего 75 баллов, но благодаря своей непосредственности он становится лучшим в любом деле. Форрест Гамп был известным футболистом, героем войны и даже миллиардером. И со славой он сумел сохранить главное – самого себя и собственные принципы. Фильм получил 6 статуэток Оскар.
"Форрест Гамп": смотрите трейлер к фильму на русском
"Спасти рядового Райана" (Saving Private Ryan)
США, 1998 год
Драма, военный
Рейтинг IMDb: 8,6
Кинолента получила 5 премий Оскар, что вызывает восторг. Все события в фильме разворачиваются во времена Второй мировой войны. Американская семья Райан получает сразу несколько сообщений о смерти военных, так командование решает любой ценой спасти последнего члена семьи, находящегося на фронте. Однако спасение рядового Райана – дело не из легких.
"Спасти рядового Райана": смотрите трейлер к фильму
"Зеленая миля" (The Green Mile)
США, 1999
Криминал, драма, фэнтези
Рейтинг IMDb: 8,5
"Зеленая миля" – один из самых популярных фильмов всех времен. Фильм рассказывает о тюрьме, где люди ожидают смертной казни. Однажды туда попадает убийца и педофил Джон Коффи. С тех пор в тюрьме происходят странные вещи.
"Зеленая миля": смотрите трейлер к фильму
"Поймай меня, если сможешь" (Catch Me If You Can)
США, 2002
Биография, криминал, драма
Рейтинг IMDb: 8,1
Это знаменитая экранизация истории о мошеннике Фрэнке Эбегнейле. Парень совершал преступления еще с подросткового возраста, однако поймать его не сумел ни один правоохранитель. Однако теперь за дело берется агент ФБР Карл Хэнрэтти, которого сыграл Том Хэнкс.
"Поймай меня, если сможешь": смотрите трейлер
"Облачный атлас" (Cloud Atlas)
США, Германия, Гонконг, Сингапур, 2012 год
Экшн, драма, мистика
IMDb: 7,5
Это фантастическая драма о реинкарнации и бессмертии души. Кинолента "Облачный атлас" состоит из 6 различных историй, которые происходят в разные годы. Однако судьбы главных героев переплетены.
"Облачный атлас": смотрите трейлер фильма
"Капитан Филлипс" (Captain Phillips)
США, 2013
Биография, драма, триллер
IMDb: 7,8
Сюжет фильма основан на реальных событиях 2009 года. Капитан Ричард Филлипс и его команда подвергаются атаке у берегов Африки. Сомалийские пираты пытаются захватить контейнеровоз, однако получают сопротивление экипажа.
"Капитан Филлипс": смотрите трейлер