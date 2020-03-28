Том Хэнкс и его жена вернулись в Америку после лечения коронавируса: фото

Известный голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, находясь в Австралии, заразились коронавирусом. Там они прошли курс лечения и уже вчера, 27 марта, вернулись домой в Америку.

Коронавирус с невероятной скоростью ширится по миру и пугает людей в разных уголках планеты. COVID-19 зафиксирован на всех континентах, кроме Антарктиды. Он беспощадно поражает сотни тысяч человек по всему миру. Не обходит и знаменитостей. Звезда Голливуда Том Хэнкс и его жена также подверглись заражению этим заболеванием. Однако супругам удалось быстро выздороветь и вернуться домой.

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Том и Рита придерживались рекомендаций врачей, находились на карантине, поэтому им удалось быстро выздороветь и вернуться из Австралии домой. Папарацци зафиксировали, что пара приземлилась в Лос-Анджелесе в пятницу, 27 марта. Актеры прошли сложное испытание далеко от родных и сейчас выглядят невероятно счастливыми, потому что наконец вернулись в родной дом.



Том Хэнкс и Рита Уилсон вернулись домой / Instagram / @justjared



Том Хэнкс в Америке / Instagram / @justjared



Том Хэнкс вернулся домой после лечения от коронавирус а/ Instagram / @justjared

Ранее журналисты LifeStyle 24 сообщали, что Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии. Об этом они рассказали 12 марта. Почувствовав первые симптомы, пара сразу обратилась к врачам. Тесты на COVID-19 показали положительный результат, и актеров госпитализировали.

17 марта сын супругов рассказал, что родители чувствуют себя хорошо, и их уже выписали из больницы. Однако Рита и Том соблюдали карантина, чтобы не подвергать опасности других.

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Отметим, по состоянию на 27 марта в мире зафиксировали 597 304 случая заражения коронавирусом, из которых 27 364 летальные. Удалось выздороветь 132 490 людям. Больше всего подтвержденных случаев в США – 104 661. На втором месте Италия. Там количество больных составляет 86 498 человек, а за последние сутки зафиксировали 919 смертей. Для сохранения здоровья и жизни оставайтесь дома, а при первых сипмтомах заболевания – обращайтесь к семейному врачу.



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