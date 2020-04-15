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Том Хэнкс и Рита Уилсон стали донорами крови для разработки вакцины против коронавируса

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Том Хэнкс и его жена / Фото: Getty Images

Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон переболели коронавирусом. Стало известно, что у супругов выработался иммунитет к вирусу и они стали донорами крови для разработки вакцины против него.

Врачи утверждают, что звездной паре удалось побороть COVID-19 и в их организмах выработался иммунитет к вирусу. Супруги сдали кровь для разработки вакцины. Об этом сообщает издание Independent.

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Возможно, такие действия все-таки помогут изобрести лекарство от болезни, которая унесла жизни 129 тысяч людей по всему миру и инфицировала более 2 миллионов населения планеты.

Напомним, Том и Рита заразились коронавирусом в Австралии, куда приехали на съемки очередного фильма. Об этом они сообщили месяц назад. Их сразу поместили в больницу, а через неделю лечения выписали с условием соблюдения самоизоляции. Недавно пара вернулась домой в США и помогает в борьбе со смертельным вирусом.

По состоянию на 15 апреля в мире подтвердили 2 034 438 больных COVID-19 и 129 929 смертей от недуга. Удалось выздороветь 495 778 лицам. Самая сложная ситуация в США. Там врачи зафиксировали 618 856 случаев заражения коронавирусом, среди которых 26 333 летальные.

Симптоми коронавірусу
Симптомы коронавируса, которые встречаются чаще всего / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости LifeStyle
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