Том Хэнкс с женой поправились после коронавируса: супруги выписали из больницы

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон выздоровели после коронавируса. Пара до этого находилась в австралийском госпитале и сейчас покинула госпиталь.

Как сообщил их сын Чет Хэнкс на инстаграм-странице, его родители чувствуют себя значительно лучше после лечения, а их жизни ничего не угрожает. Однако парень убеждает, что Том Хэнкс и Рита Уилсон проведут время на домашнем карантине. Поселятся супруги в собственном доме в Австралии.

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"Быстрое восстановление моей родне, они уже не в госпитале. Конечно, они все еще находятся на домашнем карантине, однако чувствуют себя уже значительно лучше. Так что это облегчение", – отметил сын Тома Хэнкса.

Кроме этого, он обратился к поклонникам звездного отца, которые подняли панику после госпитализации. Во время пандемии коронавируса Чет посоветовал всем сохранять спокойствие, следить за здоровьем и заботиться о себе и своих родных.

Как известно, коронавирус у 63-летнего Тома Хэнкса и его возлюбленной обнаружили 12 марта. Об этом сообщил сам актер, который добавил, что будет с женой Ритой находиться в госпитале столько, сколько скажут врачи. Супруги ответственно отнеслись к эпидемии, поэтому Том и Рита добавили, что будут придерживаться карантина, чтобы не подвергать опасности других.

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Новость об инфицированных звездах всколыхнула сеть, а тысячи сторонников засыпали страницу актера словами поддержки и беспокойства. Панику успокоил сын пары, который заверил, что с его родителями все в порядке.

Том Хэнкс и Рита Уилсон – не единственные знаменитости, у которых обнаружили коронавирус. С недугом борются Софи Трюдо, глава корпорации Universal Music Group Лучиан Грейндж, а также актеры Идрис Эльба, Кристофер Гивью, Рэйчел Мэттьюз, Ольга Куриленко. Всего число инфицированных в мире достигает 180 000, а умерли от пневмонии уже свыше 7 000 человек. Как уберечься от коронавируса – журналисты 24 Канала собрали эффективные советы медиков.



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