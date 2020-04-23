24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Том Хэнкс сделал подарок мальчику по имени Корона, которого травили сверстники: щемящая история

- Читати новину українською
Том Хэнкс сделал подарок мальчику по имени Корона / Фото из открытых источников

Голливудский актер, который поборол коронавирус, помогает тем, чью жизнь изменила эпидемия. Так, Том Хэнкс публично поддержал 8-летнего мальчика из Австралии по имени Корона, над которым издевались сверстники после вспышки COVID-19. Звезда подарил ему собственную печатную машинку марки Corona.

63-летний Том Хэнкс вместе с женой Ритой Уилсон более месяца назад поборол коронавирус. Сейчас супруги не только собственным примером доказывают необходимость самоизоляции и помогают медикам изобрести вакцину, но и поддерживают людей, которым пандемия принесла настоящие страдания. Как информирует издание New York Post, американский актер сделал подарок мальчику, которого зовут Корона де Вирес.

К теме Рита перенесла все гораздо сложнее, – Том Хэнкс рассказал детали лечения от COVID-19

Знакомство 8-летнего австралийца со звездой произошло дистанционно. После того, как мир узнал об инфицировании голливудской пары, он решил лично поинтересоваться их самочувствием. "С тобой все хорошо", – с этой фразы началась переписка Тома Хэнкса и Короны де Виреса.

В переписке мальчик признался, что страдает от издевательств сверстников, которые прозвали его "коронавирусом" из-за созвучности его имени и фамилии со смертельным вирусом. От насмешек он становился "печальным и сердитым". Именитый актер не смог остаться в стороне детских разочарований и решил подбодрить Корону де Виреса не только словами, но и ценным подарком.

Том Хэнкс отправил парню свою раритетную печатную машинку марки Corona. Он отметил, что ждет письмо от Короны, которое он напечатает на старинном инструменте.

Твое письмо заставил меня и мою жену чувствовать себя прекрасно! Ты единственный человек среди моих знакомых, который носит имя Корона – как кольцо света вокруг солнца,
– написал актер малышу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tom Hanks (@tomhanks)

Корона де Вирес был в восторге от презента и отметил журналистам, что отныне дружит с Томом Хэнксом: "Он сказал, что я его друг. Я все-таки скоро напишу".

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Коронавирус COVID-19 Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 21:14 Португалия примет летом туристов: 5 впечатляющих фото
Марина Джура
сегодня 15:54 День Земли: голливудские звезды, которые заботятся о природе
Уляна Журба
сегодня 11:25 Издевательство над младенцами, Добкин и Шуфрич в ролях: скандальные факты о фильме "Дау"
Надія Біленко
сегодня 10:49 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз
22 апреля 17:41 Точные цитаты мировых классиков об одиночестве
Надія Біленко

Новости
Больше новостей