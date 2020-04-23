Том Хэнкс сделал подарок мальчику по имени Корона, которого травили сверстники: щемящая история

Голливудский актер, который поборол коронавирус, помогает тем, чью жизнь изменила эпидемия. Так, Том Хэнкс публично поддержал 8-летнего мальчика из Австралии по имени Корона, над которым издевались сверстники после вспышки COVID-19. Звезда подарил ему собственную печатную машинку марки Corona.

63-летний Том Хэнкс вместе с женой Ритой Уилсон более месяца назад поборол коронавирус. Сейчас супруги не только собственным примером доказывают необходимость самоизоляции и помогают медикам изобрести вакцину, но и поддерживают людей, которым пандемия принесла настоящие страдания. Как информирует издание New York Post, американский актер сделал подарок мальчику, которого зовут Корона де Вирес.

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Знакомство 8-летнего австралийца со звездой произошло дистанционно. После того, как мир узнал об инфицировании голливудской пары, он решил лично поинтересоваться их самочувствием. "С тобой все хорошо", – с этой фразы началась переписка Тома Хэнкса и Короны де Виреса.

В переписке мальчик признался, что страдает от издевательств сверстников, которые прозвали его "коронавирусом" из-за созвучности его имени и фамилии со смертельным вирусом. От насмешек он становился "печальным и сердитым". Именитый актер не смог остаться в стороне детских разочарований и решил подбодрить Корону де Виреса не только словами, но и ценным подарком.

Том Хэнкс отправил парню свою раритетную печатную машинку марки Corona. Он отметил, что ждет письмо от Короны, которое он напечатает на старинном инструменте.

Твое письмо заставил меня и мою жену чувствовать себя прекрасно! Ты единственный человек среди моих знакомых, который носит имя Корона – как кольцо света вокруг солнца,

– написал актер малышу.

Корона де Вирес был в восторге от презента и отметил журналистам, что отныне дружит с Томом Хэнксом: "Он сказал, что я его друг. Я все-таки скоро напишу".