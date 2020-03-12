Том Хэнкс: тайны личной жизни и карьеры легенды Голливуда
Миллионы людей без колебаний могут сказать, что их любимым актером является Том Хэнкс. Все потому, что каждый фильм с его участием имеет бешеную популярность благодаря искусной и убедительной игре голливудского актера. Что же стоит знать о легенде кино – читайте в материале LifeStyle 24.
12 марта 2020 года мир всколыхнула информация: Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели коронавирусом. Об этом актер сообщил на своей странице в фейсбук. Состояние здоровья резко ухудшилось, когда супруги находились в Австралии. Актеры обратились за помощью к местным медикам, которые и обнаружили у них COVID-19. Сейчас Том Хэнкс и его возлюбленная Рита находятся в госпитале и уверяют, что покинут медучреждение только после полного выздоровления и карантина.
Важно: Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом
И пока поклонники засыпают страницу Тома Хэнкса словами поддержки, журналисты LifeStyle 24 решили подобрать интересные факты об актере, которых вы могли не знать.
Биография и фильмография Тома Хэнкса: интересные факты
Родился Том Хэнкс в калифорнийском городе Конкорд, население которого достигает 130 тысяч. Его отец был шеф-поваром в местном ресторане, а мама – помощницей на кухне. Поэтому никто и не подозревал, что Том Хэнкс когда-нибудь станет актером, которого будут узнавать во всем мире.
Когда звезде было всего 5 лет, его родители решили развестись. По закону, трое старших детей Лари, Том и Сандра поселились в доме отца. Сам актер признавался, что именно это событие закалило характер и дало стимул достигать все новых целей.
В общем у меня было 3 матери, 4 отца, я сменил 5 школ и 10 домов. Мое детство не было усыпано розами, но благодаря трудностям я стал тем, кем есть сейчас,
– рассказывал Том Хэнкс в одном из интервью.
Насколько Том Хэнкс изменился с детства / Tomorrow Woman
Интересно, что в родословной актера есть потрясающий факт: его мама, Амос Мелфорд Хэнкс, является дальней родственницей президента Авраама Линкольна. Однако этот факт из биографии отнюдь не помогал Тому Хэнксу в достижении успеха, а завоевывал себе нишу в Голливуде он упорным трудом.
Еще в школьные годы американец проявил интерес к актерскому кружку в одной из школ. Но на развитие мастерства не хватало времени: после школы Том Хэнкс продавал попкорн и арахис на стадионе Окленда. Это была первая работа будущего актера.
Дебют в школьном театре повлиял на выбор профессии Тома Хэнкса. В подростковом возрасте он начал учебу на факультете драмы Калифорнийского университета. Талантливого студента приглашали играть на Шекспировском фестивале, который ежегодно проходит в штате Огайо. Именно там Том получил свои первые награды и решил точно быть актером.
Том Хэнкс в молодости / ABC News
А вот в покорении Голливуда ему помогла роль в сериале "Закадычные друзья", который вышел на экраны в 1980 году. После этого Тома Хэнкса начали приглашать в успешные кинопроекты.
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Сейчас актер сыграл в более 70 фильмах, каждый из которых можно назвать шедевральным. Среди самых известных фильмов Тома Хэнкса:
- "Филадельфия" (1993)
- "Неспящие в Сиэтле" (1993)
- "Большой" (1988)
- "Форрест Гамп" (1994)
- "Спасти рядового Райана" (1998)
- "Вам письмо" (1998)
- "Зеленая миля" (1999)
- "Изгой" (2000)
- "Поймай меня, если сможешь" (2002)
- "Проклятый путь" (2002)
- "Терминал" (2004)
- "Код да Винчи" (2006)
- "Капитан Филлипс" (2013)
- "Мост шпионов" (2015)
- "Инферно" (2016)
Однако статуэтки премий Оскар и Золотой глобус, награды Каннского и кинофестивалей в разных уголках мира – это далеко не все, чем может похвастаться Том Хэнкс.
Том Хэнкс: что известно о жене и детях
Наибольшей ценностью Тома Хэнкса является его большая семья. Об этом он неоднократно рассказывал журналистам, чем умилял весь мир.
Впервые к алтарю мужчина пошел в 1978 году, за несколько лет до старта актерской карьеры в Голливуде. Его избранницей стала Саманта Льюис, которая в браке родила двух детей – Колина и Элизабет. После безденежья и семейных распрей супруги развелись в 1987 году, а впоследствии женщина умерла от рака.
Том Хэнкс с первой женой / Pinterest
Актер познакомился со своей коллегой Ритой Уилсон. Именно с ней Тому Хэнксу удалось построить крепкие отношения, которые продолжаются до сих пор. Супруги воспитывают двух общих детей – Честера и Трумана, и демонстрирует настоящую идиллию. Путешествия, отдых, чтение книг и актерская карьера – Том и Рита сочетают немало занятий.
Том Хэнкс с Ритой Уилсон / Mammamia
Интересно, что из 4 детей только один унаследовал от отца любовь к кинематографу. Сын Тома Колин Хэнкс уже получил признание в Голливуде благодаря участию в кинопроектах "Декстер", "Фарго", "Мальчикам это нравится", "Жизнь в деталях". Однако превзойти славу звездного отца Колин не стремится.
Кроме этого, Честер Хэнкс также пробовал свои силы в Голливуде, однако завершил карьеру после эпизодических ролей. В то же время единственная дочь актера является редактором журнала. Она – не медийное лицо и редко появляется на публике со своим родственниками.
Том Хэнкс с семьей / Closer Weekly