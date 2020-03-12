Том Хэнкс: тайны личной жизни и карьеры легенды Голливуда

Миллионы людей без колебаний могут сказать, что их любимым актером является Том Хэнкс. Все потому, что каждый фильм с его участием имеет бешеную популярность благодаря искусной и убедительной игре голливудского актера. Что же стоит знать о легенде кино – читайте в материале LifeStyle 24.

12 марта 2020 года мир всколыхнула информация: Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели коронавирусом. Об этом актер сообщил на своей странице в фейсбук. Состояние здоровья резко ухудшилось, когда супруги находились в Австралии. Актеры обратились за помощью к местным медикам, которые и обнаружили у них COVID-19. Сейчас Том Хэнкс и его возлюбленная Рита находятся в госпитале и уверяют, что покинут медучреждение только после полного выздоровления и карантина.

Важно: Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом

И пока поклонники засыпают страницу Тома Хэнкса словами поддержки, журналисты LifeStyle 24 решили подобрать интересные факты об актере, которых вы могли не знать.

Биография и фильмография Тома Хэнкса: интересные факты

Родился Том Хэнкс в калифорнийском городе Конкорд, население которого достигает 130 тысяч. Его отец был шеф-поваром в местном ресторане, а мама – помощницей на кухне. Поэтому никто и не подозревал, что Том Хэнкс когда-нибудь станет актером, которого будут узнавать во всем мире.

Когда звезде было всего 5 лет, его родители решили развестись. По закону, трое старших детей Лари, Том и Сандра поселились в доме отца. Сам актер признавался, что именно это событие закалило характер и дало стимул достигать все новых целей.

В общем у меня было 3 матери, 4 отца, я сменил 5 школ и 10 домов. Мое детство не было усыпано розами, но благодаря трудностям я стал тем, кем есть сейчас,

– рассказывал Том Хэнкс в одном из интервью.



Насколько Том Хэнкс изменился с детства / Tomorrow Woman

Интересно, что в родословной актера есть потрясающий факт: его мама, Амос Мелфорд Хэнкс, является дальней родственницей президента Авраама Линкольна. Однако этот факт из биографии отнюдь не помогал Тому Хэнксу в достижении успеха, а завоевывал себе нишу в Голливуде он упорным трудом.

Еще в школьные годы американец проявил интерес к актерскому кружку в одной из школ. Но на развитие мастерства не хватало времени: после школы Том Хэнкс продавал попкорн и арахис на стадионе Окленда. Это была первая работа будущего актера.

Дебют в школьном театре повлиял на выбор профессии Тома Хэнкса. В подростковом возрасте он начал учебу на факультете драмы Калифорнийского университета. Талантливого студента приглашали играть на Шекспировском фестивале, который ежегодно проходит в штате Огайо. Именно там Том получил свои первые награды и решил точно быть актером.



Том Хэнкс в молодости / ABC News

А вот в покорении Голливуда ему помогла роль в сериале "Закадычные друзья", который вышел на экраны в 1980 году. После этого Тома Хэнкса начали приглашать в успешные кинопроекты.

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Сейчас актер сыграл в более 70 фильмах, каждый из которых можно назвать шедевральным. Среди самых известных фильмов Тома Хэнкса:

"Филадельфия" (1993)

"Неспящие в Сиэтле" (1993)

"Большой" (1988)

"Форрест Гамп" (1994)

"Спасти рядового Райана" (1998)

"Вам письмо" (1998)

"Зеленая миля" (1999)

"Изгой" (2000)

"Поймай меня, если сможешь" (2002)

"Проклятый путь" (2002)

"Терминал" (2004)

"Код да Винчи" (2006)

"Капитан Филлипс" (2013)

"Мост шпионов" (2015)

"Инферно" (2016)

Однако статуэтки премий Оскар и Золотой глобус, награды Каннского и кинофестивалей в разных уголках мира – это далеко не все, чем может похвастаться Том Хэнкс.

Том Хэнкс: что известно о жене и детях

Наибольшей ценностью Тома Хэнкса является его большая семья. Об этом он неоднократно рассказывал журналистам, чем умилял весь мир.

Впервые к алтарю мужчина пошел в 1978 году, за несколько лет до старта актерской карьеры в Голливуде. Его избранницей стала Саманта Льюис, которая в браке родила двух детей – Колина и Элизабет. После безденежья и семейных распрей супруги развелись в 1987 году, а впоследствии женщина умерла от рака.



Том Хэнкс с первой женой / Pinterest

Актер познакомился со своей коллегой Ритой Уилсон. Именно с ней Тому Хэнксу удалось построить крепкие отношения, которые продолжаются до сих пор. Супруги воспитывают двух общих детей – Честера и Трумана, и демонстрирует настоящую идиллию. Путешествия, отдых, чтение книг и актерская карьера – Том и Рита сочетают немало занятий.



Том Хэнкс с Ритой Уилсон / Mammamia

Интересно, что из 4 детей только один унаследовал от отца любовь к кинематографу. Сын Тома Колин Хэнкс уже получил признание в Голливуде благодаря участию в кинопроектах "Декстер", "Фарго", "Мальчикам это нравится", "Жизнь в деталях". Однако превзойти славу звездного отца Колин не стремится.

Кроме этого, Честер Хэнкс также пробовал свои силы в Голливуде, однако завершил карьеру после эпизодических ролей. В то же время единственная дочь актера является редактором журнала. Она – не медийное лицо и редко появляется на публике со своим родственниками.



Том Хэнкс с семьей / Closer Weekly