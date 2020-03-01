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Том Круз оказался на карантине из-за коронавируса

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Из-за вспышки коронавируса Covid-19 в Италии остановили съемки новой части боевика из серии «Миссия невыполнима». Том Круз и вся съемочная группа находятся на карантине.

Тома Круза и его коллег по фильму изолировали в одном из венецианских отелей до 2 марта в связи с распространением в стране коронавируса. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail, ссылаясь на свои источники.

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Известный голливудский актер Том Круз приехал в Венецию неделю назад для того, чтобы принять участие в нескольких сценах нового боевика. В частности, их должны были снимать на гондоле и на фоне самых узнаваемых достопримечательностей.

Однако из-за вспышки коронавируса в Италии, съемки остановили на неопределенный срок, а всех актеров изолировали в одном из местных отелей.

Известно, что никто из тех, кто работает над фильмом не инфицирован, а отель, в котором они находятся на карантине, является одним из лучших в Венеции, Палаццо Гритти на Гранд-канале.

Том Круз
Отель, в котором Том Круз находится на карантине / Фото: The Gritti Palace

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Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Новости LifeStyle Здоровье Том Круз Кино
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