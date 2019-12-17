Том Круз появился в украинском трейлере фильма "Топ Ган: Мэверик": видео

Известный голливудский актер вернулся к своей роли спустя 34 года. 57-летний Том Круз снялся во второй части культового боевика 80-х, который получил название "Топ Ган: Мэверик". Премьера картины запланирована на лето 2020 года, поэтому в сети уже появляются короткие видеоролики к фильму.

Как известно, первая часть фильма "Топ Ган" вышла в 1986 году. Тогда Том Круз только поднимался по карьерной лестнице, получая первые главные роли в фильмах. Вероятно, фанаты голливудского актера, а также поклонники Тома Скотта, который выступил режиссером первой части, ожидали продолжения несколько быстрее. Однако сиквелу суждено было родиться аж в 2020 году.

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Новый эпизод получил название "Топ Ган: Мэверик" (Тор Gun: Maverick). Режиссером второй части выступил Джозеф Косински, а сценарий писали Питер Крэйг, Джастин Маркс, Кристофер Маккуорри и Эрик Уоррен Сингер.

Главные роли, как и в оригинальной части, исполнили Том Круз и Вэл Килмер. Стоит добавить, что Круз также присоединился к работе сопродюсеров фильма "Топ Ган: Мэверик".

По сюжету, Том Круз сыграет того же лейтенанта Пита "Мэверика", который в новой части работает инструктором и обучает искусству полета молодых людей. Однако, неожиданно даже для себя, главному герою придется сесть за штурвал такого знакомого ему истребителя.

Интересный факт! Для того, чтобы Том Круз показал свои отличные пилотские навыки, съемки сиквела были на некоторое время прекращены. Голливудская звезда проходил специальные учения.

Премьера фильма запланирована на 16 июля 2020 года.

Топ Ган: Мэверик: трейлер на украинском смотреть онлайн