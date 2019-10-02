Том Круз прилетел в Одессу: появилось первое фото

Голливудский актер Том Круз после посещения столицы Украины отправился в Одессу. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на слова очевидцев. В сети также появилось первое фото Тома Круза в Одессе, что подтверждает информацию о его пребывании в приморском городе.

Согласно информации издания "Думская", американский киноактер прибыл в Одессу на самолете Gulfstream IV, у которого регистрационный номер 808T. Мужчина приземлился в одесском аэропорту, после чего вышел из самолета и сел в черную машину. По словам очевидцев, Круз уехал в неизвестном направлении.

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Том Круз прилетел в Одессу / Фото: dumskaya.net



Автомобиль, в котором из аэропорта уехал Том Круз / Фото: dumskaya.net

Стоит добавить, что Круз – сертифицированный пилот и может пилотировать свой самолет лично. Сейчас в социальной сети появилось первое фото Тома Круза в аэропорту Одессы.



Том Круз в Одессе / Фото: Маяк

Что известно о визите Тома Круза в Украине?

О прибытии голливудского актера Тома Круза в Украину стало известно вечером 30 сентября. Тогда же очевидцы начали публиковать первые фото Тома Круза в столичном метро. Рядом с актером заметили и ближайшего советника Президента Украины Владимира Зеленского – Андрея Ермака. Охрана не позволяла вплотную подходить к актеру, но поклонникам все же удалось сделать несколько фотографий на фоне актера. "Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер", – об этом даже сообщили в Киевском метрополитене.



Голливудский актер Том Круз в Киеве / фото из фейсбука

На следующий день 1 октября стало известно, что Том Круз встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда же фанаты узнали, что американец прибыл в Украину по приглашению президента, а также рассмотреть некоторые локации для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину.

Владимир Зеленский встретился с Томом Крузом / Facebook / @Офис Президента Украины

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После официальной встречи в Офисе Президента Том Круз с режиссерской группой отправился на прогулку по Киеву. Вместе с мэром Киева Виталием Кличко Том Круз сходил на Подольско-Воскресенский мост, в парк "Муромец", а также на пешеходно-велосипедный мост. Также брат мэра Владимир устроил Тому Крузу обзорную экскурсию над Киевом на вертолете.