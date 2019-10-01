Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть

Известный голливудский актер и режиссер Том Круз приехал в Украину. Сеть сразу взорвалась этой новостью, ведь знаменитую звезду увидели в киевском метро.

Прибыл режиссер в Киев с рабочим визитом. Он заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину.

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Круз также встретился с Владимиром Зеленским. По словам президента, он пригласил актера в Украину, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные пейзажи.

Том Круз – один из эталонных и самых высокооплачиваемых голливудских актеров. Он сыграл в большом количестве известных кинолент, которые пользовались и до сих пор пользуются огромной популярностью у киноманов.

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Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить несколько выдающихся ролей голливудского актера:

"Человек дождя" (Rain Man): смотрите трейлер

"Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire): смотрите трейлер онлайн

"С широко закрытыми глазами" (Eyes Wide Shut): смотрите трейлер онлайн

"Дни грома" (Days of Thunder): смотрите трейлер онлайн

"Миссия невыполнима" (Mission: Impossible): смотрите трейлер онлайн

"Ванильное небо" (Vanilla Sky): смотрите трейлер онлайн