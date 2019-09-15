Тому Харди – 42: самые известные роли актера
Сегодня, 15 сентября, голливудский красавец и известный актер Том Харди празднует свой день рождения. Артисту исполняется 42 года.
Знаменитый секс-символ Голливуда Том Харди легко запоминается своими яркими и харизматичными ролями в кино. Поэтому предлагаем вспомнить знаменитые фильмы с актером.
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Лучшие фильмы с Томом Харди:
Легенда
После этого фильма Том Харди получил награду "Лучший актер". Он сыграл двух братьев-близнецов Реджи и Ронни Крэй, которые стали культовыми фигурами преступного мира Великобритании 1960-х и возглавляли влиятельную бандитскую группировку Ист-Энда.
Острые козырьки
Актер сыграл лидера еврейской преступной группировки Алфи Соломонси в уголовно-драматическом сериале "Острые козырьки". Герой Харди основан на истории реального исторического персонажа.
Лок
Харди сыграл трудоголика Ивана Лока и за эту роль был номинирован на премию британского независимого кино как лучший актер.
Бронсон
Еще одну награду британского независимого кино в номинации "Лучший актер" Харди получил за роль Чарльза Бронсона. Интересно, что для того, чтобы сыграть Бронсона, актера набрал 19 килограмм для более реального вхождения в образ знаменитого и самого жестокого узника Великобритании.
Темный рыцарь: Возрождение легенды
Том Харди также прославился ролью террориста по имени Бейн, носящего маску, что снабжает его организм газом-анестетиком.