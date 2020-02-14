Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян презентовали музыкальный фильм о своих отношениях: видео

Ко Дню влюбленных немало украинских артистов ошеломили публику новыми музыкальными работами. Не стали исключением и звездные супруги Тоня и Арсен. Пара сняла романтический мюзикл о своих пылких чувствах.

На днях на официальной странице Тони Матвиенко в инстаграме появилось интригующее сообщение, которым она анонсировала выход романтично-музыкального видео. Во время путешествия в провинцию Нидерландов, Фрисландию, влюбленные сняли свои известные песни, которые исполнили в сопровождении музыкантов прямо на улицах города Леуварден.

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40-минутный музыкл "Арсен и Тоня. Музыкальная Love Story" пара опубликовала в День влюбленных в ютубе. Однако видео полно не только чувственными синглами, но и откровенными признаниями о закулисной жизни супругов.

Приглашаем вас за кулисы наших отношений. Вы станете свидетелями истории любви, которую мы впервые выносим на авансцену,

– презентовала Тоня работу на страницах своего инстаграма.

Место съемок пара выбрала не случайно, ведь именно эти места полны историческими сокровищами со всей страны. Кроме того, по словам местных жителей, в волшебной Фрисландии живет настоящая любовь. Однако во время съемок паре судилось пережить немалые приключения вместе с командой.

Несмотря на то, что разрешение на съемки супруги так и не получили, они играли и пели на улицах города на собственный риск. К счастью, местные жители оценили талант музыкантов, хотя полиция и намеревалась навести порядок и покой. Кроме того, погода тоже не всегда была благосклонна к команде. Солнечная погода сменялась дождем со снегом и бурным ветром.

Арсен и Тоня. Музыкальная Love Story: смотрите видео онлайн