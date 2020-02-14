24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян презентовали музыкальный фильм о своих отношениях: видео

0 Читати новину українською
Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном / Instagram / @tonya_matvienko

Ко Дню влюбленных немало украинских артистов ошеломили публику новыми музыкальными работами. Не стали исключением и звездные супруги Тоня и Арсен. Пара сняла романтический мюзикл о своих пылких чувствах.

На днях на официальной странице Тони Матвиенко в инстаграме появилось интригующее сообщение, которым она анонсировала выход романтично-музыкального видео. Во время путешествия в провинцию Нидерландов, Фрисландию, влюбленные сняли свои известные песни, которые исполнили в сопровождении музыкантов прямо на улицах города Леуварден.

Читайте также: День святого Валентина: как украинские звезды поздравляют своих возлюбленных и поклонников в соцсетях

40-минутный музыкл "Арсен и Тоня. Музыкальная Love Story" пара опубликовала в День влюбленных в ютубе. Однако видео полно не только чувственными синглами, но и откровенными признаниями о закулисной жизни супругов.

Приглашаем вас за кулисы наших отношений. Вы станете свидетелями истории любви, которую мы впервые выносим на авансцену,
– презентовала Тоня работу на страницах своего инстаграма. 

Место съемок пара выбрала не случайно, ведь именно эти места полны историческими сокровищами со всей страны. Кроме того, по словам местных жителей, в волшебной Фрисландии живет настоящая любовь. Однако во время съемок паре судилось пережить немалые приключения вместе с командой.

Несмотря на то, что разрешение на съемки супруги так и не получили, они играли и пели на улицах города на собственный риск. К счастью, местные жители оценили талант музыкантов, хотя полиция и намеревалась навести порядок и покой. Кроме того, погода тоже не всегда была благосклонна к команде. Солнечная погода сменялась дождем со снегом и бурным ветром.

Арсен и Тоня. Музыкальная Love Story: смотрите видео онлайн

 

Сретение Господне: что нельзя делать в этот праздник
сегодня
60927
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные романы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:15 10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик 1110
сегодня 11:18 14 фильмов о любви ко Дню святого Валентина
Уляна Журба 16390
13 февраля 13:20 Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
Олена Булан 19857
13 февраля 11:45 Что подарить девушке на Валентина: 10 интересных и оригинальных идей
Юлія Турелик 963
12 февраля 20:32 Угадайте украинскую звезду по фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
Юлія Михайлова 1167
Новости
Больше новостей
Залиште відгук