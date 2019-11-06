Тоня Матвиенко поразила сеть дорогим подарком для ее 21-летней дочери: фото

Украинская певица Тоня Матвиенко решила сделать сюрприз для своего первенца. На 21-й день рождения Ульяны она приобрела автомобиль, на котором девушка будет ездить по улицам столицы.

Соответствующий снимок Тоня Матвиенко разместила на официальной инстаграм-странице. Певица призналась, что 6 ноября ее дочь от первых отношений празднует 21-летие. В такой день звездная мамочка решила публично поздравить именинницу с праздником и показать поклонникам дорогой подарок, который она приобрела для первенца.

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Сегодня тебе 21, мое дитя. Ты перешла в совершеннолетнюю жизнь. Но для меня ты всегда будешь маленькой. Я хочу, чтобы ты была счастлива, никогда не переживала по пустякам. Превращай все в радость, готовься к прекрасному. А я всегда рядом,

– трогательно написала Тоня Матвиенко.

На снимке, который опубликовала артистка, ее дочь Ульяна предстала в новой машине Smart. Капот машины Тоня Матвиенко украсила гербом, а к дверце прикрепила праздничные шарики. Какие еще сюрпризы ожидают Ульяну Матвиенко – пока неизвестно, однако в сети предположили, что главная мечта девушки уже осуществилась.



Дочь Тони Матвиенко / Instagram / @tonya_matvienko

Как недавно призналась Тоня Матвиенко, первенца она родила в 17 лет. И хоть отношения с бойфрендом у нее не сложились, от ребенка певица решила не отказываться. Тогда поддержку она получила от своей знаменитой мамы – Народной артистки Украины Нины Матвиенко. В интервью они признались, что именно в это время начали по-настоящему друг друга понимать.

"До этого момента все было закономерно. А когда Тоня в раннем возрасте родила, я видела, как она была истощена материнскими проблемами. Конечно, я приходила на помощь. Также для меня было большим счастьем, когда она сказала: "Мама, я буду петь". До этого я видела ее талант, я слышала ее голос, но она все время сопротивлялась, не хотела быть, как я. А я и не уговаривала, потому что быть артистом – это ответственное дело", – призналась Нина Матвиенко.



Тоня Матвиенко с маленькой дочкой Ульяной / Viva

Сейчас Тоня Матвиенко счастливо замужем за певцом Арсеном Мирзояном. Супруги проживают в Киеве и воспитывают общую дочь Нину.