Тоня Матвиенко представила лирическую песню, написанную ее мужем

Украинская певица Тоня Матвиенко порадовала своих поклонников музыкальной новинкой. Артистка представила lyric-видео к лирической песне "Не двое".

Тоня Матвиенко продолжает поражать меломанов. Артистка представила лирическую композицию, которую для нее написал муж, певец Арсен Мирзоян.

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Это первая совместная работа звездной четы. Кроме этого, Тоня Матвиенко решила поэкспериментировать, пригласив к сотрудничеству одного из самых прогрессивных музыкантов страны Томаша Лукача.

По словам Тони Матвиенко, песня "Не двое" очень особенная. Композиция рассказывает историю влюбленных, переживающих цунами чувств и эмоций. Сейчас в сети появилось lyric-видео, на котором Тоня Матвиенко предстала в романтическом образе – белом штанном костюме и пальто.

Новая песня Тони Матвиенко "Не двое": смотрите lyric-видео