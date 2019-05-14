Тоньше, чем кружево: яркие фото чрезвычайно деликатных изделий из бумаги

Художница из Арабских Эмиратов Джулия Иббини способна превратить несколько листов бумаги в настоящее искусство. Однако за попытками воссоздать изысканный восточный орнамент стоит кропотливая работа, которая может длиться до полугода.

Создание объемных аппликаций из бумаги требует изрядной точности в исполнении. Поскольку элементы, которые необходимо вырезать, очень мелкие и многочисленные, то ножницы здесь не помогут.

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Поэтому мастер в своей работе использует лазерную машинку, а при создании цветных композиций использует чернила, которыми вручную прорисовывает необходимые детали.

Для создания узоров Иббини использует специальные компьютерные алгоритмы.

Аппликации выполнены настолько филгранно, что завораживают своей легкостью и изяществом. Даже трудно осознать, что это не иллюстрация, а мелкие элементы, которые образовали единую композицию..