Тоньше, чем кружево: яркие фото чрезвычайно деликатных изделий из бумаги

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Аппликация Джулии Иббини
Аппликация Джулии Иббини / ibbini.com

Художница из Арабских Эмиратов Джулия Иббини способна превратить несколько листов бумаги в настоящее искусство. Однако за попытками воссоздать изысканный восточный орнамент стоит кропотливая работа, которая может длиться до полугода.

Создание объемных аппликаций из бумаги требует изрядной точности в исполнении. Поскольку элементы, которые необходимо вырезать, очень мелкие и многочисленные, то ножницы здесь не помогут.

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Поэтому мастер в своей работе использует лазерную машинку, а при создании цветных композиций использует чернила, которыми вручную прорисовывает необходимые детали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

Для создания узоров Иббини использует специальные компьютерные алгоритмы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

Аппликации выполнены настолько филгранно, что завораживают своей легкостью и изяществом. Даже трудно осознать, что это не иллюстрация, а мелкие элементы, которые образовали единую композицию..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений juliaibbini (@juliaibbini)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Исскусство
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