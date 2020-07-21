Детективные истории часто вызывают интерес у зрителей, ведь предсказать их сюжет достаточно сложно, а каждая маленькая деталь следствия может изменить все в корне. В 2020 году Голливуд порадовал любителей криминальных сериалов, поэтому выбор для киноманов является немалым.

В подборке 24 канал пытался учесть разные киновкусы, поэтому здесь есть и мистические детективные истории в стиле Стивена Кинга, и более обыденные. Но убеждены, который бы сериал из списка ни выбрали наши киноманы, он непременно покорит их интересным сюжетом.

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"Алиенист: Ангел тьмы"

Дата выхода – 19 июля

Оригинальное название – The Alienist: Angel of Darkness

Рейтинг IMDb – 8,7

Это продолжение знаменитого детективного сериала, события которого проходили в Нью-Йорке 1896 года. В первом сезоне безжалостный маньяк убивает детей и заставляет весь город жить в страхе. Расследовать жуткие убийства берутся комиссар полиции, психолог и репортер. В новом сезоне главные герои наткнутся на след нового маньяка, от преступлений которого будет стынуть кровь.

Смотрите трейлер к сериалу "Ангел тьмы": видео

"Перри Мейсон"

Дата выхода – 21 июня

Оригинальное название – Perry Mason

Рейтинг IMDb – 7,2

Здесь в центре сюжета – адвокат Перри Мейсон, который не боится браться даже за, казалось бы, безнадежные дела. Во времена Великой депрессии в США он не просто защищает людей в суде, но и проводит собственные расследования с частным детективом Полом Дрейком.

Смотрите трейлер к сериалу "Перри Мейсон": видео

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"Глубоко в лесу"

Дата выхода – 12 июня

Оригинальное название – The Woods

Рейтинг IMDb – 6,6

Более 25 лет Павел Копинский пытается раскрыть убийство своей сестры. Загадочное дело вдохновило парня пойти в правоохранители, впоследствии он получил звание прокурора и стал успешным в своей сфере. Однако события прошлого не могут исчезнуть из памяти, поэтому Павел пытается найти ответы на многие вопросы. И однажды он получает возможность распутать таинственное преступление.

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"Кайфтаун"

Дата выхода – 17 мая

Оригинальное название – Hightown

Рейтинг IMDb – 6,2

По сюжету сериала "Кайфтаун", в небольшом городке все иногда слишком спокойно: никаких развлечений или чрезвычайных событий. Однако привычные будни будоражит новость: в бухте обнаружили тело молодой девушки. Джеки Квинонс, которая является офицером службы рыболовного надзора, берется помогать полиции в расследовании.

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"Страшные сказки: Город ангелов"

Дата выхода – 26 апреля

Оригинальное название – Penny Dreadful: City of Angels

Рейтинг IMDb – 6,1

Двое детективов берутся расследовать жуткое убийство, которое напоминает последствия какого-то обряда. И главные герои даже не подозревают, что на самом деле окажутся в эпицентре масштабного заговора, который развивается в США в 1940-ых годах.

Смотрите трейлер к сериалу "Страшные сказки: Город ангелов": видео

"Защищая Джейкоба"

Дата выхода – 24 апреля

Оригинальное название – Defending Jacob

Рейтинг IMDb – 8,0

Помощник прокурора Эндрю Барбери работает в штате Массачусетс и является одним из самых перспективных среди коллег. Однако его жизнь кардинально меняется, когда его 14-летнего сына Джейкоба обвиняют в убийстве сверстника. Доказательства свидетельствуют о его вине, однако дело окажется не столь простым.

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"Допрос"

Дата выхода – 6 февраля

Оригинальное название – Interrogation

Рейтинг IMDb – 7,3

Молодой человек попадает в тюрьму за убийство матери. В течение 20 лет он пытается убедить всех, что не причастен к преступлению. Сериал "Допрос" покажет историю с разных сторон, а в последнем эпизоде авторы проекта раскроют ответы на все вопросы зрителей.

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"Терновый куст"

Дата выхода – 6 февраля

Оригинальное название – Briarpatch

Рейтинг IMDb – 6,4

Главная героиня сериала "Терновый куст" – детектив Алегра Дилл, которая возвращается в свой родной город в Техасе. Визит ее спровоцировала внезапная смерть сестры, работавшей полицейской. Поэтому Алегра хочет узнать правду, что случилось с ее родственницей, однако попадает в круговорот лжи, преступлений и заговоров.

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"Аутсайдер"

Дата выхода – 12 января

Оригинальное название – The Outsider

Рейтинг IMDb – 7,9

Сериал "Аутсайдер" или же "Чужак" сняли по знаменитому роману Стивена Кинга, поэтому запутанная история сможет поразить даже самых требовательных киноманов. По сюжету, тренера школьной команды обвиняют в убийстве мальчика. На вину мужчины указывают отпечатки пальцев, которые нашли на месте преступления. Однако все оказывается не так просто, ведь мужчина на момент убийства был в 90 километрах от жертвы.

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"Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей"

Дата выхода – 10 січня

Оригинальное название – Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector

Рейтинг IMDb – 6,9

Это римейк знаменитого фильма "Власть страха" 1999 года. В сериале рассказывается о криминалисте, который оказывается прикованным к кровати. Главный герой давно не расследует убийства, однако предложение коллег по поискам знакомого ему маньяка может изменить его будни. Помогать детективу будет молодая полицейская.

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