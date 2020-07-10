LifeStyle 24 подготовил для вас 10 сериалов производства Netflix, которые заставят вас прильнуть к экрану и тщательно следить за сюжетом. Эта подборка порадует самого требовательного зрителя.

Стриминговый сервис Netflix в прошлом году потратил около 15 миллиардов долларов на производство контента, но в этом году планирует увеличить цифру. Сериалы, которые выпускает медиакомпания, приковывают к экранам более 158 миллионов подписчиков. Онлайн-гигант завоевал сердца поклонников благодаря стратегии "все и сразу" – канал выкладывает сериал полностью, лишая зрителя ожидания нового эпизода.

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Самые популярные сериалы Netflix

"Черное зеркало" / Black Mirror

Год выхода: 2011 (Netflix 2016)

Рейтинг IMDb – 8,9

Жанр: научная фантастика, антиутопия, драма

Количество сезонов: 5

Главные роли: Даниэль Лепейн, Анна Джон Кеймен, Михаэла Коель, Дэниэл Калуя

Сюжет: Технологии гигантскими шагами демонстрируют развитие прогресса. Общество так и не осознало, что гаджеты со всех сторон влияют на реальный мир человечества. Так и в "Черном зеркале" герои не могут жить без социальных сетей, которые приносят им вред и страдания.

Сериал сатирически показывает зависимость людей от технологий.

"Черное зеркало": смотрите трейлер

"Очень странные дела" / Stranger Things

Год выхода: 2016

Рейтинг IMDb – 8,8

Жанр: научная фантастика, драма, ужасы, детектив

Количество сезонов: 3

Главные роли: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфгард, Милли Бобби Браун

Сюжет: Спокойствие небольшого провинциального городка Хокинз нарушает таинственное исчезновение мальчика Уилла. Шериф разводит руками, не понимая причин трагедии. Друзья пропавшего начинают свое расследование, но даже не догадываются, с чем столкнутся.

Научная фантастика для любителей историй в стиле Стивена Кинга, а также фанатов поп-культуры 80-х.

"Очень странные дела": смотрите трейлер

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"Нарко" / Narcos

Год выхода: 2016

Рейтинг IMDb – 8,8

Жанр: криминальная драма

Количество сезонов: 3

Главные роли: Педро Паскаль, Вагнер Моура, Бойд Холбрук, Джоанна Кристи

Сюжет: Эскобар – известный наркобарон, который построил мощную империю по поставкам наркотиков в США. Правительство боялось его, полицейские ненавидели, а люди уважали. Рассказ ведется от лица сотрудников наркоконтроля, которые освещают ужасные поступки людей, которые стремятся к власти.

Сериал для любителей сюжетов, основанных на реальных событиях.

"Нарко": смотрите трейлер

"Карточный домик" / House of Cards

Год выхода: 2013

Рейтинг IMDb – 8,7

Жанр: политический триллер, драма

Количество сезонов: 6

Главные роли: Кевин Спейси, Робин Райт, Кейт Мара, Кори Строл

Сюжет: Действие происходит в Вашингтоне, где демократ из пятого избирательного округа Южной Каролины Фрэнк Андервуд за обещание сделать его госсекретарем помогает Гарретту Уокеру стать президентом. После выборов он получает отказ. Фрэнк решает отомстить предателям. Осуществить план ему помогает жена Клэр. Супругам удается устроить настоящий переполох в американской политике.

Просмотр этой ленты задействует не только зрение, но и мозг, потому что в некоторые моменты нужно додумывать то, что скрыто.

"Карточный домик": смотрите трейлер

"Корона" / Crown

Год выхода: 2016

Рейтинг IMDb – 8,7

Жанр: драма, биографический

Количество сезонов: 3

Главные роли: Клер Фой, Мэтт Смит, Ванесса Кирби, Айлин Эткинс

Сюжет: Действие разворачивается в середине XX века. Байопик расскажет о жизни принцессы, а позже королевы Елизаветы II от начала ее правления до сих пор. В юном возрасте после смерти отца Елизавета II была вынуждена взять управление государством в свои руки. Сюжет демонстрирует немало известных эпизодов из жизни британской королевской семьи.

Если вы поклонник исторических экранизаций, то этот сериал для вас.

"Корона": смотрите трейлер

"Бумажный дом" / Money Heist

Год выхода: 2017

Рейтинг IMDb – 8,6

Жанр: криминальная драма, триллер

Количество сезонов: 4

Главные роли: Альваро Морте, Педро Алонсо, Урсула Корберо, Мигель Эрран

Сюжет: Восемь авантюристов во главе с профессором планируют ограбление Испанского королевского монетного двора. Грабители должны проникнуть внутрь и напечатать 2,4 миллиарда евро. Полученные миллиарды они хотят потратить на благотворительность по всему миру. За это время они будут иметь дело с 67 заложниками и целой армией лучших полицейских страны.

"Бумажный дом": смотрите трейлер

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"Половое воспитание" / Sex education

Год выхода: 2019

Рейтинг IMDb – 8,3

Жанр: комедия, драма

Количество сезонов: 2

Главные роли: Эйса Баттерфилд, Шути Гатва, Джиллиан Андерсон, Эмма Маккей

Сюжет: Застенчивый подросток-девственник Отис живет вместе с мамой-психотерапевтом и поэтому очень много знает о сексе. В средней школе маленького городка Мурдейл вместе с одноклассницей Мейв парень проводит консультации по "интимным вопросам" для неопытных друзей и достигает в этом немалых успехов.

Английский юмор и первый сексуальный опыт – все это держит зрителя у экрана.

"Половое воспитание": смотрите трейлер

"Забытые Богом" / Godless

Год выхода: 2017

Рейтинг IMDb – 8,3

Жанр: драма, вестерн

Количество сезонов: 1

Главные роли: Джефф Дэниелс, Джек О'Коннел, Мишель Докери, Томас Сангстер

Сюжет: Преступник Фрэнк Гриффин вместе с бандой головорезов терроризирует Дикий Запад. Он опустошает города и убивает людей. Приемный сын Фрэнка не выдержал и решил покинуть банду, похитив всю добычу. Долгие поиски вора приводят их в забытый Богом город Ла Белль, где живут одни лишь женщины.

Лента не оставит равнодушным никого, а особенно поклонников вестернов.

"Забытые Богом": смотрите трейлер

"Оранжевый – хит сезона" / Orange is the New Black

Год выхода: 2013

Рейтинг IMDb – 8,1

Жанр: комедия, драма

Количество сезонов: 3

Главные роли: Тейлор Шиллинг, Лаура Препон, Майкл Гарни, Кейт Малгрю

Сюжет: Пайпер Чепмен – молодая женщина из богатой семьи, которая живет в Нью-Йорке и которую приговаривают к 15 месяцам лишения свободы за причастность к контрабанде наркотиков. Для состоятельной девушки тюрьма кажется другой планетой, но ей все равно придется не только жить, но и выживать среди нового окружения.

Любовь, выживание, демоны, которые поселились глубоко внутри каждого из нас, – все это предлагает сериал.

"Оранжевый – хит сезона": смотрите трейлер

"13 причин почему" / 13 Reasons Why

Год выхода: 2017

Рейтинг IMDb – 8,1

Жанр: подростковая драма

Количество сезонов: 4

Главные роли: Дилан Миннетт, Кэтрин Лэнгфорд, Кристиан Наварро, Алиша Боэ

Сюжет: Старшеклассница Ханна Бейкер покончила с собой из-за буллинга со стороны одноклассников. Ханна записывает 13 кассет с рассказами о тринадцати причинах, побудивших к самоубийству. Ее одноклассник Клей Дженсен находит на пороге дома таинственную коробку с указанием: каждый человек, который получит коробку, определенным образом виноват в ее поступке и после прослушивания должен передать коробку следующему. Клей – одна из 13 причин.

Каждый из эпизодов тяжелый, но заставляет посмотреть на жизнь с другого ракурса.

"13 причин почему": смотрите трейлер

Приятного просмотра!

Автор: Марта Касиянчук