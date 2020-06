В последние дни июня на сайте Rotten Tomatoes решили подвести первые итоги. По отзывам зрителей представители портала составили рейтинг сериалов, которые вышли в 2020 году. Журналисты 24 канала решили ознакомить своих читателей с первой 20-кой рейтинга.

Часто мнение критиков существенно отличается от зрительских предпочтений. Поэтому порталы Rotten Tomatoes или IMDb пользуются бешеной популярностью среди киноманов, так как они часто дают более правдивую оценку лентам. Перед началом второй половины года представители сайта обновили рейтинг сериалов. Итак, на какие проекты стоит обратить внимание – узнавайте в материале 24 канала.

"Запись"

Оригинальное название – On the Record

Рейтинг IMDb – 6,9

Оценка Rotten Tomatoes – 100%

Это документальная лента, которая рассказывает о темнокожей певице Дрю Диксон, которая решила рассказать правду о харассменте и сексуальных домогательствах в шоу-бизнесе. Артистка откровенно поделилась о преступлениях магната Рассела Симонса. На волне движения #MeToo проект получил большую популярность среди зрителей.

Смотрите трейлер к ленте "Запись": видео

"Шиттс Крик"

Оригинальное название – Schitt's Creek

Рейтинг IMDb – 8,4

Оценка Rotten Tomatoes – 100%

В 2020 году вышел 6 сезон популярного комедийного ситкома "Шиттс Крик". По сюжету, богатая семья Роуз теряет все свое состояние. Единственное, что остается у бывших богачей – это дом в маленьком городке Шиттс Крик. Поэтому главным героям ничего не остается, как переехать туда. Но в провинции семейку ждет немало курьезных приключений.

Смотрите трейлер к сериалу "Шиттс Крик": видео

"Все хорошо"

Оригинальное название – Feel Good

Рейтинг IMDb – 7,5

Оценка Rotten Tomatoes – 100%

Комедийный сериал "Все хорошо" расскажет зрителям увлекательную историю юмористки, которую сыграла Мэй Мартин. Девушка влюбилась в свою подругу и пыталась построить карьеру, что иногда давалось сложно. Сначала сюжет сравнивали с историей ведущей Эллен Дедженерес, однако Мэй Мартин уверяет: почти все факты из сериала – о ней.

Смотрите трейлер к сериалу "Все хорошо": видео

"Добродетели"

Оригинальное название – The Virtues

Рейтинг IMDb – 8,3

Оценка Rotten Tomatoes – 100%

По сюжету, главный герой Джозеф переживает нелегкое время. Его бывшая жена после развода решила переехать в Австралию, забрав с собой сына. Джозеф, чтобы справиться со стрессом, отправляется в Ирландию к родственникам, с которыми не виделся с детства. И именно там он вспоминает неприятное событие, которое всю жизнь пытался забыть.

Смотрите трейлер к сериалу "Добродетели": видео

"Реальные упыри"

Оригинальное название – What We Do in the Shadows

Рейтинг IMDb – 8,4

Оценка Rotten Tomatoes – 100%

В 2020 году вышел уже второй сезон популярного сериала "Реальные упыри". В центре сюжета – четверо вампиров, которые вместе живут в доме в Нью-Йорке. И сериал не только расскажет о том, как существа уживаются с людьми, но и сумеет рассмешить зрителей.

Смотрите трейлер к сериалу "Реальные упыри": видео

"Особые парки и зоны отдыха"

Оригинальное название – A Parks and Recreation Special

Рейтинг IMDb – 8,6

Оценка Rotten Tomatoes – 100%

Сериал "Особые парки и зоны отдыха" выходил на экраны с 2009 по 2015 год. За это время он завоевал немало поклонников во всем мире, которые с нетерпение ждали специальный эпизод ленты. И хоть серия длится всего 30 минут, это не помешало проекту получить место в десятке лучших сериалов по версии зрителей.

Смотрите тизер к "Особые парки и зоны отдыха": видео

"Долг/Позор"

Оригинальное название – Giri

Рейтинг IMDb – 7,9

Оценка Rotten Tomatoes – 100%

Детективный сериал "Долг" точно понравится любителям непредсказуемых сюжетов. В ленте Кензо Море, который является известным детективом в Японии, отправляется в Великобританию. Его родной брат Юто был обвинен в убийстве родственника мафиозной банды, после чего тот бесследно исчез. Кензо берется распутывать дело. На кону же не только судьба брата, но и Японии, которой грозит война с мафиози.

Смотрите трейлер к сериалу "Долг": видео

"Лучше звоните Солу"

Рейтинг IMDb – 8,7

Оценка Rotten Tomatoes – 99%

Главный герой – адвокат Джимми Макгилл. Когда его карьера и доходы становятся плачевными, он решает сменить имя на Сол Гудман и стать адвокатом-криминалистом, которого зрители потом увидят в ленте "Во все тяжкие".

Смотрите трейлер к сериалу "Лучше звоните Солу": видео

"Поднять паруса"

Оригинальное название – Blow the Man Down

Рейтинг IMDb – 6,4

Оценка Rotten Tomatoes – 98%

Это боевик, события которого происходят в обычном рыбацком поселке Истер Коув. Населенный пункт является очень маленьким, поэтому сестрам Мэри и Присцилле придется сильно постараться, чтобы скрыть убийство одного человека. А в стремлении замести следы преступления они узнают много тайн поселка.

Смотрите трейлер к сериалу "Поднять паруса": видео

"Цирк книг"

Оригинальное название – Circus of Books

Рейтинг IMDb – 7,1

Оценка Rotten Tomatoes – 98%

Документальный сериал рассказывает о порнографической лавке, которая называлась "Цирк книг". Магазин создала обычная супружеская пара, воспитывавшая троих детей. Американцы открыли магазин специально для ЛГБТ-сообщества, поэтому в Лос-Анджелесе она пользовалась большой популярностью.

Смотрите трейлер к сериалу "Цирк книг": видео

