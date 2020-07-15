С 14 по 24 июля в Украине проходит онлайн-фестиваль французского кино. Начало особого события не случайно, ведь именно в этот день французы отмечают национальный праздник – День взятия Бастилии. А чтобы лучше узнать культуру, традиции и юмор этой страны киноманам предлагают пересмотреть 5 замечательных комедий, которые смогут рассмешить.

Программу онлайн-фестиваля разместили на официальном сайте, а гостем открытия события стал певец Олег Скрипка. Так какие французские комедии рекомендуют пересмотреть отечественным зрителям – узнавайте на LifeStyle 24.

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"Сирано"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,4

Историческая комедия "Сирано" поможет зрителям перенестись в конец ХХ века. Именно тогда в Париже жил и творил легендарный драматург Эдмон Ростан. В настоящее время безденежья художник берется за любые предложение, лишь бы прокормить свою семью. Поэтому главный герой фильма должен проявить весь свой талант и в рекордно малые сроки написать комедию в стихах. И это ему удалось: так появилась знаменитая пьеса "Сирано де Бержерак". А вот через какие приключения прошел драматург Эдмон Ростан при написании произведения – зрители узнают в фильме.

Смотрите трейлер к фильму "Сирано": видео

"По(друг)а"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 5,5

Каждый человек по-своему переживает разрыв отношений. Так, главный герой Винсент решает больше никогда не иметь романов с девушками, чтобы не испытывать свое сердце. Однако продолжать жить нужно и мужчина решает арендовать квартиру со своей лучшей подругой Нефели. Эта зажигательная блондинка может превратить серые будни в настоящий праздник, поэтому первые недели для обоих героев были раем. Но проходит время и Винсент встречает красавицу Джули, которая заставляет его нарушить правило о любви на одну ночь.

Смотрите трейлер к комедии "По(друг)а": видео 18+

"Мадам"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 6,1

Главная героиня комедии "Мадам" – горничная Мария, которая работает в доме богатой пары Анны и Боба. Супруги переехали из Америки и решили устроить вечеринку для своих влиятельных друзей из разных уголков мира. Среди приглашенных – даже мэр Лондона, поэтому хозяева хорошо планируют встречу. И когда уже все гости прибывают в дом, оказывается, что их вместе 13, что является очень плохим знаком.

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Долго не размышляя, Анна предлагает своей горничной изобразить из себя испанку. Мария соглашается, но все портит в первые минуты игры. Она принимает лишнего и привлекает внимание всех гостей, рассказывая забавные истории. И кто знает, может, один из влиятельных холостяков искал всегда именно такую ​​женщину.

Смотрите трейлер к фильму "Мадам": видео

"1+1=свадьба"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 6,8

Ну, и какая подборка романтических комедий может обойтись без истории о свадьбе? Во Франции огромную популярность имеет лента "1+1=свадьба", которая рассказывает об организаторе торжеств Максе. По сюжету, он получает выгодное предложение: провести праздник для жениха и невесты в роскошном замке XVII века. Макс должен все проконтролировать от пира до персонала, который все должен подавать вовремя, и фотографа. И когда что-то идет наперекосяк, то этого уже не остановить. Поэтому Максу придется приложить все усилия, чтобы не сорвать свадьбу.

Смотрите трейлер к фильму "1+1=свадьба": видео

"Возьми меня штурмом"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 5,5

Главная героиня Жоанна Паскале готовится выйти замуж за любимого парня Эдуарда. Однако из-за своего стремления быть частью элитного подразделения полиции RAID она забыла о женственности и вскоре станет сильнее своего избранника. После серии неудач на экзамене девушка наконец получает шанс воплотить свою мечту. Но на пути стоит ее неуклюжесть, что приводит к курьезам, и командир подразделения Эжен Фроссар.

Смотрите трейлер к фильму "Возьми меня штурмом": видео