Киноманы при выборе фильмов часто пользуются советами других любителей кино. Именно поэтому стриминговая платформа Netflix публикует подборки лент, которые уже оценили их подписчики. На днях в сети появился топ-10 самых популярных проектов Netflix, которые точно достойны вашего внимания.

Впервые компания Netflix раскрыла не только названия самых популярных своих проектов, но и предоставила данные количества просмотров. В рейтинг вошли фильмы за последние 2 года, а некоторые новинки появились на стриминговий платформе всего несколько месяцев назад. Поэтому миллионные показатели по оценке зрителей таки впечатляют.

Важно Самые интересные фильмы Netflix, вышедшие в 2020 году

"Тайлер Рейк: Операция по спасению"

Количество просмотров – 99 миллионов

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 6,7

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Наемник Тайлер Рейк, которого мастерски сыграл Крис Хемсворт, отправляется на одну из самых сложных своих задач. Он должен освободить из плена сына известного преступника, которого разыскивает Интерпол. Однако освободить подростка было не так сложно для главного героя, как потом пытаться остаться живым, ведь на Тайлера Ренка и парня устроили охоту два наркобарона Бангладеша.

Смотрите трейлер к фильму "Тайлер Рейк: Операция по спасению": видео

"Птичий короб"

Количество просмотров – 89 миллионов

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,6

В далеком будущем люди находятся на грани исчезновения из-за безумия, которое провоцирует массовые убийства других. Поэтому мать двоих детей решает идти на поиски безопасного места для их жизни. Для этого главным героям нужно будет преодолеть пешком путь в 30 километров. При этом им нужно будет идти с завязанными глазами и полагаться только на слуховые и вкусовые рецепторы.

Смотрите трейлер к фильму "Птичий короб": видео

"Правосудие Спенсера"

Количество просмотров – 85 миллионов

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 6,2

Бывший полицейский Спенсер отбыл 5-летний срок в тюрьме и пытается наладить свою жизнь. Однако любимая девушка и слышать не хочет о воссоединении, а единственной поддержкой главного героя стал боец ММА Хоук, в квартире которого он временно живет. И чтобы вернуть предыдущую жизнь, Спенсер решает раскрыть двойное убийство, в котором его обвинили. И дело окажется очень непростым.

Смотрите трейлер к фильму "Правосудие Спенсера": видео

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"Шестеро вне закона"

Количество просмотров – 83 миллиона

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,1

Главный герой получил миллионные прибыли благодаря технологическому изобретению. Однако будни обычного богача его не привлекают: капитал он тратит на то, чтобы создать особый отряд наемников. Каждый из шести героев инсценируют собственную смерть и теперь борется с теми, кого не может наказать закон.

Смотрите трейлер к фильму "Шестеро вне закона": видео

"Загадочное убийство"

Количество просмотров – 73 миллиона

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,0

Это криминальная комедия с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. По сюжету, американская пара случайно попадает на яхту богачей. Их пригласил миллиардер Чарльз, с которым супруги познакомились в самолете. Однако во время их отдыха происходит убийство, а подозрения полиции падают на туристов. Поэтому Нику и Одри, которые являются любителями детективов, приходится самим раскрывать преступление.

Смотрите трейлер к фильму "Загадочное убийство": видео

"Ирландец"

Количество просмотров – 64 миллиона

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Это увлекательная и несколько жуткая история Фрэнки Ширана, которого сыграл Роберт Де Ниро. Перед смертью он решает рассказать все журналистам о своем криминальном прошлом. После окончания Второй мировой войны военный вернулся в США и нашел, как обогатиться благодаря полученным навыкам. И некоторые решения Фрэнки Ширана смогут шокировать.

Смотрите трейлер к фильму "Ирландец": видео

"Тройная граница"

Количество просмотров – 63 миллиона

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,4

По сюжету, Том Дэвис отдал армии 17 лет своей жизни и не получил взамен достойной платы за службу. Поэтому когда он получает предложение ограбить наркобарона, долго думать не приходится. Вместе с собратьями Том идет на спецоперацию, не зная, что на самом деле это преступление может иметь значительно большие последствия, чем он предполагал.

Смотрите трейлер к фильму "Тройная граница": видео

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"Не та девушка"

Количество просмотров – 59 миллионов

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,4

Том Моррис долго искал девушку своей мечты. И когда он встречает Мисси, понимает, что на самом деле по переписке она – идеальная. Главный герой приглашает новую избранницу провести время на Гавайях и принять участие в важном корпоративе, где будет все руководство с его работы. Однако ошибочно приглашение он отправляет не той девушке и теперь на особом мероприятии его будет сопровождать немного неадекватная красавица.

Смотрите трейлер к фильму "Не та девушка": видео

"Платформа"

Количество просмотров – 56 миллионов

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,0

Это запутанное фэнтези о тюрьме, которая состоит из платформ. Главный герой Горен соглашается на эксперимент и просыпается в пустой комнате на 48 этаже. Оказывается, чем ниже ты спускаешься, тем больше вероятность получить пищу. Ежемесячно здесь происходит смена платформы, поэтому есть вероятность, что человек доживет до последнего этапа. И еще одно – герой может взять с собой только один предмет. Горен выбирает книгу "Дон Кихот", а вот его сосед – нож.

Смотрите трейлер к фильму "Платформа": видео 18+

"Идеальное свидание"

Количество просмотров – 48 миллионов

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 5,8

После окончания школы Брукс Раттиган мечтает заработать деньги и поступить в престижный университет. Работа официантом не приносит ему дохода, однако, сопровождая сестру своего друга на вечеринке, главный герой придумывает план обогащения. Теперь он получает деньги за идеальные свидания или знакомство с родителями девушки.

Смотрите трейлер к фильму "Идеальное свидание": видео