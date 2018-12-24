ТОП-10 альтернатив традиционным елкам своими руками

Праздничное новогоднее деревце с каждым годом приобретает новый смысл. А натуральное оно или искусственное – не так уж и важно, главное – чтобы оно было. Но альтернативные елки становятся все более популярными.

И тенденции в мире сейчас совсем другие – человечество стало более взрослым и сознательным, чтобы понимать, что хвойные леса – "легкие" нашей планеты, потому деревья надо беречь.

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Добавим, что украшание елки пришло к нам еще с языческих времен и культа "вечнозеленого дерева". В наши дни елка является символом и неотменным атрибутом периода новогодних праздников и Рождества.

Искусственная или "живая": преимущества и недостатки

Конечно, вы скажете: "Искусственно созданная елки никогда не превзойдут натуральные". Но давайте перечислим их "плюсы" и "минусы".

Итак, преимущества натуральной елки: она очень хорошо выглядит, придает помещению особую атмосферу, праздничность и хорошо пахнет.

Из минусов – один из главных – срубить дерево легче, чем вырастить. Ведь чтобы вырастить ель высотой 1 метр, понадобится от 3 до 6 лет. Конечно, из альтернатив натуральному деревцу – елка в горшке, но обычно они не вырастают высокими.



Преимущества и недостатки живой елки

К тому же хорошая красивая елка стоит немало денег (которые очень редко попадают в лесничество, обычно их рубят и продают нелегально), постоянно надо подметать хвойные иголки с дерева и подливать. А еще – если его перекинут дети или домашние животные, то и дерево может пострадать, и малыши пораниться.

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Что касается искусственной елки, то все проще. Важнейшее преимущество – вы сохранили дерево от сруба. Такая елка будет служить вам много лет, соответственно – вы сэкономите кучу денег.

Искусственная елка не требует тщательного ухода и уборки игл. И она не обсыпется за две недели, потому малышей можно порадовать и подержать рождественское деревце подольше.



Деревянная елка – хорошая идея живой елке

А если деревце, сделанное своими руками, будет оригинальным, то такая елка непременно создаст особое настроение в доме.

Из недостатков – да, она не пахнет. Но и здесь есть способ решить проблему – приобрести аромалампу и эфирное масло хвои. Вуаля – и в помещении замечательный аромат из леса.

Правила безопасности

Какая елка у вас бы не стояла – важно соблюдать правила безопасности. Несколько простых советов сохранят вам праздник и жизнь.

Ставить деревце стоит на расстоянии одного метра от мебели, электроприборов и приборов отопления.

Не оставляйте без присмотра праздничную иллюминацию и не ставьте дерево на пути эвакуации. Также не позволяйте детям самим включать гирлянды.



Правила безопасности елки дома

Чтобы елка не упала, надо ее закрепить на устойчивой основе. Чтобы избежать пожара, новогодний атрибут не стоит украшать ватой, марлей или еще какими-то легковоспламеняющимися украшениями. А также – используйте гирлянды промышленного производства, они более надежные.

Никогда не используйте для украшения свечи, фейерверки или бенгальские огни.

Альтернативные елки

Вариантов искусственных елок невероятно много. Теперь это уже тренд, который с каждым годом становится все более популярным. Они могут быть как разной формы, так и выполненные из различных предметов и материалов.

Мы подготовили для вас самые интересные и оригинальные варианты новогоднего деревца, которые можно самостоятельно сделать дома.

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Популярными являются деревца из ветвей или с конструкции из дощечек, которые между собой вяжем с помощью нити, ленты или проволоки. Такая елка очень практична, ведь не занимает лишнего пространства дома.

Также популярны деревца из веток или конструкции из дощечек, которые между собой вяжем с помощью ниток, ленты или проволоки. Такая елка очень практична, ведь не занимает лишнее пространство дома.



Елки из дерева 2018



Деревянные елки 2018



Елка на стену из дерева 2018

Форму деревца можно выложить на стене из различных предметов в формате 2D. Это могут быть круглые срезы поленьев, различные безделушки, фото с рамками, посуда, гирлянды с игрушками, да и вообще – что-либо, что крепится к стене.



Альтернативные елки 2018



Елка из гирлянд на стену 2018

Елку из предметов в формате 3D можно сделать из подушек, галстуков и многого другого.



Елка из галстуков 2018

Деревце на паллете или деревянной стене – тот же вариант, что и на стене, только не нужно делать лишних дырок.



Елка в формате 3D​



Елка из елочных украшений на стене

Также популярна книжная елка. Выложить ее можно как башней, постепенно выкладывая раскрытые или закрытые книги в нужной форме.



Елка из книг



Интересная елка на полочках из книг

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Елка в невесомости по-особому невероятна. Для нее нужно сделать из проволоки круг, густо заполненный "сеткой".



Елка из шаров на потолке 2018

К сетке с помощью лески прикрепляют шарики. Можно использовать как разноцветные, так и одного тона.

Праздничное деревце из лестницы или штатива понравится фотографам. И здесь все очень просто – крепко зафиксировали ножки штатива или лестницы и начинаем украшать.



Праздничное деревце из лестницы 2018

Елка из музыкального инструмента или велосипеда. Такое любят хипстеры и музыканты. Взяли предмет, который будет служить вам елкой, намотали на него гирлянды, и готово.



Елка из гитары 2018

И внимание – способ для очень ленивых. Одну стену превращаете в школьную доску черного цвета, на которой елку рисуете мелом. И просто, и стильно. А еще – прекрасное развлечение для детей.



Елка нарисована мелом 2018